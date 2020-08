Sarà presentato lunedì 31 agosto a San Mauro Forte, alle ore 18,00 in Piazza Caduti per la Patria, il libro dal titolo “Sancti Mauro Visitatio” Edizione Transumanti, a cura di Don Giuseppe Filardi.

Un libro costruito intorno alla trascrizione della visita pastorale del vescovo di Tricarico, Gio: Battista Santonio, del 1588. Precede la visitatio una introduzione storica sul borgo e un percorso sul patrimonio storico-artistico. Un testo che vuole far affiorare questioni, te- stimonianze, storie che non sono ancorate al passato, ma che costituiscono l’essenza della nostra identità, civile, religio sa, culturale. Il volume è impreziosito da un ricco corredo iconografico con immagini anche a doppia pagina.

Ad organizzare la serata la La Parrocchia Santa Maria Assunta & l’Amministrazione comunale di San Mauro Forte.

Alla presentazione saranno presenti il Vescovo di Tricarico Mons. Giovanni Intini, don Giuseppe Di Perna parroco di San Mauro Forte, Francesco Diluca sindaco di San Mauro Forte, Giuseppe Perta storico | direttore della collana Storia & memorie Maria Alicia Trivigno storica dell’arte | Edizioni Transumanti e don Giuseppe Filardi curatore del volume.