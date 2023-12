A San Mauro Forte la mostra dell’artista turca Hasret Sun Cesareo

E’ stata inaugurata l’8 dicembre, presso Palazzo Arcieri a San Mauro Forte, la mostra “Il vuoto dei momenti ordinati” della giovane artista turca, Hasret Sun Cesareo.

L’artista originaria di Instanbul, di soli 24 anni, espone per la prima volta in assoluto le sue opere e per farlo ha scelto un contenitore davvero unico, quale Palazzo Arcieri che dallo scorso anno grazie alla passione del Mestro, Giuseppe Ligrani, ideatore di CarovanArt, associazione che veicola forme di espressione creativa in luoghi di grande interesse culturale, antropologico e storico della regione crea sinergie tra artisti ospitando l’arte in tutte le sue forme.

Ed è all’interno di questa mostra collettiva permanente di artisti lucani che si inserisce la personale di Hasret Sun Cesareo. Venticinque opere, quasi tutte olio su cartoncino, in cui l’artista rappresenta volti e personaggi quasi caravaggeschi in cui emerge una semplicità che diventa arte espressiva tra le pennellate di colori nette e definite, la straordinaria prospettiva e il gioco dei chiaro scusi.

Abbiamo chiesto all’artista, che lo ricordiamo a beneficio del lettore ha frequentato l’Accademia di belle arti in Turchia con i maestri russi del realismo, quale fosse la sua opera preferita.

“Ogni opera, risponde Hasret, mi appartiene, è una mia creatura, come se fosse un figlio. E quindi non saprei quale scegliere. Ce n’è una, però, che mi rappresenta, perché è una mia immagine che ho fermato in un momento intimo di “vuoto” che cercato di riempire proprio con tela, colori e pennelli e si chiama Self discomfort, una sorta di selfie artistico di me stessa.

Tutte le opere possono essere visionate, oltre che a Palazzo Arcieri, sulla pagina Instagram dell’artista hasretsunart.

La mostra a San Mauro Forte resterà aperta fino all’ 8 gennaio 2024.