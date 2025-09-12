A San Mauro Forte inizio di anno scolastico con proteste causa pluriclasse

Un fantasma si aggira per i comuni delle aree interne che patiscono la piaga dello spopolamento: quello della pluriclasse. E quando si appalesa son dolori per tutti: dirigenti, genitori, amministratori e….soprattutto per gli scolari, sebbene questi ultimi ne siano al momento i meno consapevoli. San Mauro Forte non fa eccezione. Qui, già a fine marzo/inizio aprile scorsi, è scoppiato il problema a fronte della ipotesi della formazione di una pluriclasse per i tre corsi della scuola media inferiore. Ipotesi poi scongiurata, come assicurato dall’amministrazione comunale e come riportato, quindi, anche da un nostro articolo dell’epoca. Infatti, quest’anno, i 17 alunni/e della scuola media di primo grado sono stati/e divisi/e tra una pluriclasse che accorpa la 1^ (1 alunno) e la 2^ (4 alunni) e una classe 3^ (con 12 alunni/e). Il problema è sorto, invece, a fronte di una pluriclasse alle elementari che ha accorpato alunni di 1^ (9 ragazzi/e) e di 5^ (8 ragazze/i): inizio e fine percorso. Una mescolanza tra età così estreme che ha provocato la protesta delle famiglie le quali questa mattina, pur recandosi dinanzi alla scuola con i loro figli, al momento della chiamata per l’ingresso in aula hanno fatto presente (tramite i rappresentanti di istituto: Luigi Auletta e Luciano Tricarico) che per protesta non sarebbero entrati. Per la cronaca gli altri alunni delle elementari sono ricompresi in una classe 2^ (con 11 alunne/i) e una pluriclasse con 4 alunni/e di 3^ e 9 alunne/i di 4^. La reazione della dirigente scolastica (Livia Casamassima) non si è fatta attendere. Ha, infatti, indirizzato ai genitori di 1^ e di 5^ una nota per rilevare l’assenza odierna, con un incipit alquanto deciso: “la decisione di privare i bambini della frequenza scolastica presa dalla maggior parte di voi -scrive- è molto grave e riveste caratteri legali e responsabilità personali che invito a valutare attentamente.” E la rivendicazione della correttezza del proprio operato nella fase precedente “Il giorno 8 settembre u.s. ho ricevuto il sign. Auletta e altre due genitrici alle cui domande riguardo l’organizzazione ho dato ampia risposta”. Non solo. Ma, scrive anche che: “con loro ho concordato un incontro con tutti i genitori per la data di oggi, dando massima disponibilità anche alla definizione dell’orario (le 8, subito dopo l’ingresso dei bambini in classe) che potesse permettere la più ampia partecipazione dei genitori, compresi quelli che dovevano recarsi al lavoro. Di tale appuntamento mi era stato assicurato dai Loro rappresentanti che avreste avuto puntuale notizia. L’incontro è andato deserto perché, tranne la sottoscritta, nessuno si è presentato, neppure coloro con i quali avevamo concordato data e orario.” Insomma, i genitori avrebbero marinato l’incontro con la dirigente che -assicura nella missiva- nell’occasione avrebbe provveduto ad illustrare loro la documentazione di cui pure è stata fatta richiesta di acceso agli atti (per altro già evasa con pec). Ed anche magari “I passaggi che dal numero di iscritti portano alla determinazione del numero delle sezioni/classi e poi all’organico del personale” che “sono vari e regolati da norme di legge che un funzionario pubblico non può non rispettare senza incorrere in azioni che configurino falso o provochino danno erariale.” Dirigente che, al fine di rassicurare i genitori, elenca in dettaglio le modalità organizzative e didattiche adottate per far fronte al meglio alle “particolari esigenze e priorità didattiche delle diverse fasce d’età, nello spirito del migliore utilizzo delle risorse professionali confluenti nell’organico dell’autonomia d’istituto“. Per, in conclusione, chiedere a loro di riporre “una maggiore fiducia nella professionalità dei docenti e del personale tutto al quale i vostri figli sono affidati, personale che ha grande esperienza proprio nello specifico campo delle pluriclassi.” E l’invito “a rivedere una posizione che danneggia i bambini e la loro serena ripresa delle attività scolastiche.” Come andrà il secondo giorno di scuola lo vedremo solo dopo il suono della campanella. Di sicuro qualcosa deve essere andato storto rispetto a quanto assicurato all’epoca all’Amministrazione cittadina che in un post del 2 aprile scorso comunicava: “Carissimi un’altra bella notizia per tutta la comunità, dopo una nota congiunta dell’amministrazione e della FLC-CGIL inviata all’UST, ci è stato appena comunicato che anche per la I e V elementare appare superata la possibilità che siano accorpate in pluriclasse. Specialmente i bambini che si apprestano ad iniziare il percorso scolastico devono avere autonomia didattica e il giusto ambiente per poter vivere questa nuova esperienza.”

