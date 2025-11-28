A San Mauro Forte il gruppo di minoranza accusa il Sindaco di negare l’accesso agli atti

Angelo Tricarico, Francesco Diluca ed Ottavia Masiello, consiglieri di minoranza del gruppo “Uniti per San Mauro” vanno giù duro e “denunciano ” di “condotta antidemocratica e autoritaria” il Sindaco di San Mauro Forte, Nicola Savino, accusandolo si “offende la dignità dei Consiglieri di minoranza” perchè non garantirebbe “l’esercizio delle funzioni di legge, in spregio alle più elementari regole democratiche.” E’ questo il cuore della contestazione che i tre consiglieri rivolgono, non solo al primo cittadino, ma all’intera struttura amministrativa accusata di mancata evasione delle ripetute richieste di accesso agli atti avanzate per l’epletamento del loro mandato. A nulla sarebbe valso -sostengono- nemmeno l’essersi rivolti alla Prefettura e al Difensore civico regionale. Quest’ultimo avrebbe addirittura prodotto un provvedimento nel giugno scorso con cui si disponeva che l’amministrazione ottemperasse alla consegna degli atti richiesti, atto che sarebbe stato anch’esso disatteso. Una vicenda che viene ricostruita in dettaglio, in questa nota che ci è stata trasmessa e che pubblichiamo a seguire, con cui i tre consiglieri comunali tornano a chiedere l’accesso agli atti relativi a: una delibera di giunta con cui veniva nominata la “Commissione per l’istruttoria delle domande per l’assegnazione degli alloggi ATER” e alla Fida pascolo.

Ecco la nota integrale inviata al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario comunale, ai Responsabili delle aree ed per conoscenza al Prefetto di Matera, avente ad oggetto: “mancata evasione alle richieste di accesso agli atti e per ultimo a quella del 21.10.2025, presentate ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n, 267.” “I sottoscritti Consiglieri comunali, appartenenti al gruppo consiliare Uniti per San Mauro “Tricarico Sindaco”, al fine di esercitare i diritti a loro riconosciuti dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, evidenziano che il comportamento omissivo del Sindaco, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale e dei Responsabili degli Uffici, nei loro confronti, è lesivo del diritto di ottenere dagli uffici del comune “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” senza alcuna limitazione.

A tale ragione sottolineano che:

– con nota del 26.5.2025 hanno richiesto notizie e effettuato accesso agli atti in merito alla deliberazione della giunta comunale n. 13 del 16.4.2025, relativa alla nomina della Commissione per l’istruttoria delle domande per l’assegnazione degli alloggi ATER, essendo stata adottata in violazione al comma 2, dell’art. 7, della Legge regionale 18.12.2007, n. 24, per aver nominato membro della commissione un generico “rappresentante dell’Ufficio Tecnico comunale”, neppure indicato, al posto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

– il provvedimento, inoltre, è stato adottato senza il richiesto parere obbligatorio di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previsto dall’art. 49 del TUEL;

– non avendo ricevuto l’autorizzazione all’accesso agli atti, hanno informato il Prefetto, il quale in data 20.8.2025 ha richiesto notizie al Comune;

– il Sindaco, con nota prot. n. 4771 del 22.8.2025, ha riscontrato la nota del Prefetto e la richiesta di accesso agli atti degli scriventi del 26.5.2025, senza autorizzare l’ostensione degli atti richiesti;

– in data 6.6.2025 è stata presentata altra istanza di accesso agli atti, relativa al Fida Pascolo, dalla Consigliera Ottavia Masiello, rimasta anch’essa inevasa;

– in data 10.9.2025, hanno sollecitato la predetta istanza del 26.5.2025 e rinnovato l’istanza di accesso agli atti relativa al Fida Pascolo, già presentata dalla Consigliera Ottavia Masiello in data 6.6.2025;

– con la stessa nota hanno rinnovato l’intervento del Prefetto, a garanzia del rispetto della legalità e delle specifiche prerogative dei consiglieri comunali di ottenere notizie e documenti, utili all’esercizio del mandato elettorale;

– in data 29.10.2025, decorsi abbondantemente i termini di legge senza ottenere gli atti richiesti, hanno presentato ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge Regionale 3.2.2025, n. 13, al Difensore Civico Regionale al fine di ordinare al Comune di San Mauro Forte di evadere le richieste di accesso agli atti, sopra citate e di adottare le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all’Ufficio interessato;

– il Difensore Civico Regionale, con provvedimento Prot. n. 5035/ C dell’11.6.2025 ha diffidato l’Amministrazione del Comune di San Mauro Forte, nella persona del Sindaco P.T., ad evadere in favore del Gruppo Consiliare Uniti per San Mauro “TRICARICO SINDACO”, entro e non oltre 10 gg dal ricevimento del medesimo provvedimento:

1) richiesta di accesso agli atti relativi alla graduatoria provvisoria degli alloggi ATER, ai sensi dell’art. 43 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.i, presentata in data 26.5.2025;

2) richiesta di accesso agli atti del Gruppo Consiliare Uniti per San Mauro “TRICARICO SINDACO”, per il tramite della Consigliera Maestra Ottavia Masiello, del 6.6.2025, relativa al procedimento amministrativo di assegnazione Fide pascolo”; con avviso che, difetto, sarebbero state adottate tutte le misure di Legge previste.

Ad oggi, nonostante l’intervento del Prefetto e del Difensore Civico Regionale, alcuna delle predette istanze è stata evasa.

I sottoscritti denunciano la condotta antidemocratica e autoritaria degli organi di maggioranza del Comune di San Mauro Forte, capeggiati dal Sindaco dott. Nicola Savino, che offende la dignità dei sottoscritti Consiglieri di minoranza e non garantisce l’esercizio delle funzioni di legge, in spregio alle più elementari regole democratiche.

L’unico consiglio che gli scriventi si sentono di suggerire al Sindaco e ai suoi collaboratori è quello di continuare a studiare, visto che citano la normativa in maniera sconnessa e confondono la posizione dei cittadini con quella dei consiglieri comunali.

Se il Sindaco avesse vissuto nel periodo buio della nostra democrazia avrebbe sicuramente ricoperto un posto di potere, giacché predilige il culto del capo e vorrebbe mettere a tacere tutti gli avversari politici.

Suggeriscono al Sindaco di scendere definitivamente dal piedistallo e di stare in mezzo alla gente per rendersi conto che la percentuale sul suo gradimento è quasi a zero.

Ritenuto necessario, quale ultima iniziativa utile allo scopo, adire l’autorità giudiziaria,

Invitano e diffidano

il Sindaco, la giunta comunale, il segretario comunale, i Responsabili delle Aree ad adempiere entro e non oltre il termine di legge e avvertono che, decorso inutilmente il termine e senza ulteriore avviso, si rivolgeranno, senza indugio, all’Autorità Giudiziaria, in tutte le sedi, al fine della tutela dei propri diritti e interessi.”

San Mauro Forte 28.11.2025

I CONSIGLIERI: Angelo Tricarico, Francesco Diluca, Ottavia Masiello