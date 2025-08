A San Mauro estate con la Morra, Krikka Reggae e Pierdavide Carone

E in attesa dell’edizione 2026 del ‘’ Campanaccio’’ la comunità di ‘’ Sant Mauritz’’, come è nota San Mauro Forte ( Matera) ha allestito un programma di eventi estivi all’insegna della tradizione e del sano divertimento. Il 20 agosto, per esempio, e su iniziativa della Pro Loco – come in passato- ci si potrà sfidare all’animato gioco della morra. E si accettano scommesse sulla bravura dei partecipanti. Per i neofiti ricordiamo che la ‘’morra’’, presente un po’ ovunque nelle comunità contadine e pastorali, è uj gioco di abilità e prontezza di riflessi. Si confrontano due persone, generalmente, o squadre che tendono il braccio mostrando un numero di dita a piacere, riportato ad alta a voce un numero. L’obiettivo è quello di indovinare la somma dei numeri mostrati dai giocatori con le rispettive dita. Lo spettacolo, per quanti hanno assistito al gioco o lo praticano, è nell’incitamento che prende tutti tra un bicchiere di vino o di birra. Naturalmente si accettano scommesse…Una pagina delle tradizioni di sano divertimento, come è nelle date programmate da Amministrazione comunale e Pro Loco per l’estate 2025. Pensate che il 31 luglio si è cominciato con una partita di calcio tra scapoli e ammogliati. Spazio alla cultura in varie date don il Thaumazo Festival, e domenica 3 il concerto del giovane pianista Daklen Di Fato e il 5 l’incontro con il concittadino Antonio Calbi direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi e l’artista Max Papeschi per la mostra installazione ‘’ Extinciton in Lucania “. E poi i concerti dei Krikka Reggae il 12 agosto e per San Rocco , il 3 settembre, con Pierdavide Carone. Nel cartellone altre date ed eventi ed è l’occasione per visitare San Mauro e gustare i prodotti della cucina locale.