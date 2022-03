Auguri a tutti i Giuseppe, Peppe, Pino, Pippo, Pina, Giuseppa e il composto in disuso Maria Giuseppa, in materano MariaSepp, ma anche quest’anno sono vietati i falò nei quartieri e borghi di Matera. Motivi arcinoti come si apprende dall’ordinanza firmata dal sindaco Domenico Bennardi, che ha indicato nell’azienda del subambito 1 di raccolta e smaltimento rifiuti di ”provvedere”. La tradizione va scemando. Non resta che consolarsi con una zeppola, tipico dolce di San Giuseppe, al forno o fritta, con crema e amarena e leggere o rivedere foto e filmati sui falò, tra storia, mitologia e ricordi dei tempi andati.



L’ORDINANZA

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

– i diversi interventi normativi recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19, e i successivi provvedimenti del Governo italiano con i quali

sono state introdotte misure dirette a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID –

19;

– le vigenti misure prevedono il perdurare dello stato di emergenza sanitaria fino al

31.03.2022 e che, in tale contesto, risulta quanto mai opportuno evitare occasioni di

assembramento onde limitare la diffusione del virus;

CONSIDERATO che in diversi rioni della città tradizionalmente sono allestiti ed accesi i

caratteristici “falò” per il giorno 19.03.2022 per la festività di San Giuseppe, che potrebbero

favorire la formazione di assembramenti;

ACCERTATO che:

– in più aree siti del territorio comunale sono stati abbandonati copiosi quantitativi di rifiuti,

mobili, arredi, scarti di legno verniciati riconducibili al codice CER 20.03.07 ed ammassate

cataste di legna per i falò di San Giuseppe” nella serata del 19 marzo 2022;

– tali siti individuati non sono autorizzabili per lo svolgimento di alcuna iniziativa in luogo

pubblico in ragione delle misure in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19;

– occorre adottare ogni misura necessaria per evitare assembramenti di persone attesa la

situazione epidemiologica;

RITENUTO altresì necessario provvedere alla rimozione urgente di detti rifiuti ed il loro

conferimento temporaneo presso il Centro Comunale di Raccolta di viale delle Nazioni Unite

sino a revoca e/o modifica della presente e, comunque, fino alla completa asportazione dei

rifiuti e relativo smaltimento;

DATO ATTO che:

– in data 12.09.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 33056 – Racc. n.

14929 del 12.09.2019 registrato a Matera il 12.09.2019 al n. 3038 serie 1T, tra il Sub ambito

1 costituito dai comuni di Matera (Capofila), Bernalda, Tricarico Irsina e Ferrandina ed il CNS

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna per il servizio di raccolta rifiuti

ed igiene urbana Area Metropolitana di Matera – Sub Ambito 1;

– in data 27.11.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto

tra il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) ed il Procuratore ad negotia dell’Impresa

appaltatrice CNS fissando l’avvio delle attività del servizio al 09.12.2019;

– nell’ambito di detto contratto è inoltre previsto che l’Appaltatore debba provvedere alla

gestione dei CCR del Comune di Matera secondo i dettami della normativa vigente in

materia;

– in ragione delle motivazioni sopra riportate deve necessariamente individuarsi il CCR di

viale delle Nazioni Unite quale sito unico idoneo a ricevere in via eccezionale il conferimento

dei rifiuti – codice CER 20.03.07- proveniente dai siti individuati;

– il CCR di Viale delle Nazioni Unite (Ex Centrale del Latte) è operativo per le medesime

finalità di cui alla D.G.C. n. 343 del 01/10/2013 relativamente al solo conferimento dei rifiuti

“Sfalci e potature” – codice CER 20.02.01.;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 27/2022 del 2 febbraio 2022 con la quale si

disponeva di continuare ad assicurare l’apertura dei Centri Comunali di Raccolta, ivi

compreso quello di viale delle Nazioni Unite;

RAVVISATA la concorrenza di tutti gli elementi, di tutti i presupposti e di tutte le condizioni

che giustificano l’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di

gestione dei rifiuti;

O R D I N A

· Il divieto di accensione dei caratteristici “falò di San Giuseppe” per la giornata

del 19.03.2022 su tutto il territorio comunale;

· la raccolta ed il conferimento, in via eccezionale, dei rifiuti di cui al codice CER

20.03.07 presso il Centro di Comunale Raccolta sito in Matera in Viale delle Nazioni Unite in

deroga alle modalità del Disciplinare di cui alla O.S. n. 68 del 6 febbraio 2020, del contratto in

essere ed in deroga al DM. 08 aprile 2008, a decorrere dalla data della presente sino a

revoca e/o modifica della presente e comunque fino a completa rimozione dei rifiuti e relativo

smaltimento.

D I S P O N E

– che il C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa con sede legale in

Bologna, Via della Cooperazione, 3 adempia alle attività di raccolta dei rifiuti abbandonati

come specificato in premessa al presente provvedimento;

– che gli agenti della Polizia Locale, e chi altro cui spetti, siano incaricati di dare

esecuzione alla presente ordinanza e di verificare il rispetto delle prescrizioni con essa

Matera, 11/03/2022

IL SINDACO

DOMENICO BENNARDI