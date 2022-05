Loro non mollano. Sono parenti e amici di Gaetano Fuso, il poliziotto che si è speso e non poco per una vacanza al mare a quanti sono colpiti da forte disabilità, come la Sla, con il progetto ‘’ La Terrazza’’ di ‘’ Io Posso’’ a San Foca di Melendugno (Lecce), e rilanciano con proposte e suggerimenti affinchè l’accessibilità in spiaggia sia facilitata da tutta una serie di servizi. E con un elenco di cose da fare, che possono benissimo entrare a far parte di un progetto di ripresa e resilienza, di taglio sociale e di pari opportunità. Nella corposa e argomentata nota che segue l’invito alle Istituzioni locali a mettere mano alla coscienza, prima di tutto, per fare la cosa giusta. Perché San Foca, marina del Salento, continui a far garrire la bandiera della solidarietà.

“Come realizzare una spiaggia accessibile?

LA STRUTTURA NON BASTA

Servono anche servizi e organizzazione in una visione di qualità”.

2HE-IO POSSO interviene sul tema del turismo accessibile e lancia il proprio monito per un corretto utilizzo dei fondi PNRR e mette a disposizione la propria esperienza maturata a partire dal 2015 con “La Terrazza” di IO POSSO a San Foca (Le), il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA

“Siamo molto felici di leggere che una parte dei fondi PNRR saranno utilizzati dagli enti locali per la realizzazione di infrastrutture per il turismo accessibile. Infatti, siamo convinti che più strutture nasceranno e più possibilità di inclusione saranno fornite alle persone con disabilità.

Ma, affinché questa opportunità sia gestita al meglio, è necessario che gli enti locali investano quel denaro in maniera lungimirante. In questi anni, numerosi comuni ci hanno contattato per raccontarci dei loro progetti e chiedere un parere. Abbiamo verificato che la loro principale preoccupazione è la realizzazione concreta della struttura, ma ci siamo sempre sentiti in dovere di metterli in guardia contro una grande tentazione: illudersi che per fare una spiaggia accessibile sia sufficiente realizzare una zona con pedana, bagni e una sedia JOB, per poi tagliare il nastro di inaugurazione e ritenere di aver finito. A nostro avviso, le strutture che nascono in questo modo hanno il fiato corto, perché trascurano che la struttura è inutile se non è accompagnata da adeguati servizi e da una saggia gestione globale.

Abbiamo perciò voluto sintetizzare in una INFOGRAFICA gli accorgimenti in materia di struttura, servizi e gestione che, a nostro avviso, andrebbero implementati per una spiaggia accessibile. Sono idee maturate sul campo, da quando nel 2015 abbiamo inaugurato la nostra Terrazza accessibile a San Foca, ideata da Gaetano Fuso, migliorandola di anno in anno con l’esperienza e con i consigli dei nostri ospiti che ci hanno visitato gratuitamente in questi anni.

Tali suggerimenti non sono esaustivi. Noi stessi stiamo imparando molto, ad esempio, da quelle stesse strutture nate in altre regioni d’Italia ispirandosi al nostro modello, che poi hanno realizzato soluzioni interessanti da cui farci ispirare a nostra volta. Il turismo accessibile è una frontiera dell’inclusione su cui l’ultima parola è ben lontana dall’essere scritta.

Affidiamo idealmente questa semplice mappa a tutti gli amministratori, perché possano pensare a servizi di inclusione globali e di qualità.

A nostro avviso, per realizzare una spiaggia accessibile di qualità, bisogna anzitutto chiedersi a che livello di servizi ci si vuole spingere e, soprattutto, a che tipo di utenti ci si rivolge. Il mondo della disabilità, infatti, è molto diversificato, sebbene nella percezione comune si identifichi la persona con disabilità fondamentalmente con le persone paraplegiche, che capita di vedere più comunemente. Esse sono solo una parte di tutte le persone con disabilità motoria, cui vanno aggiunte le disabilità sensoriali (udito, vista,…) e, se si vuole andare oltre il mondo della disabilità fisica, l’altrettanto vario mondo del disagio psichico.

Idealmente, una spiaggia inclusiva dovrebbe tener conto di “tutti tutti”; nella realtà questo non ci sembra possibile sia per l’impegno progettuale e gestionale che essa richiederebbe, ma soprattutto perché alcune categorie di disabilità richiedono dei servizi specifici ed un’organizzazione mirata, cosa che a volte non permette di poter accogliere, nella medesima struttura, persone con altri tipi di disabilità.

Se poi, come è successo a noi, si intende fornire un servizio di qualità a persone la cui disabilità fisica (tetraplegia) è causata da una malattia neurodegenerativa come la SLA (o altre affini), occorre munirsi di una serie di accorgimenti di tipo medico o paramedico che vanno ben ponderati e garantiti con continuità per l’incolumità degli ospiti; e, questo, per forza di cose, non è realizzabile sempre e ovunque.

Detto questo, chi voglia realizzare una spiaggia accessibile di qualità dovrà pensare, sì, alla struttura (dotandola di pedane e spazi accessibili, servizi igienici adeguati e riservati, parcheggi) ma anche a dove realizzarla, privilegiando location che per la loro conformazione siano inserite in un contesto collettivo e non ghettizzante. Secondo la nostra esperienza, sono le postazioni con pedana e le toilette a dover essere riservate, mentre per tutto il resto sarà bene che il sito scelto permetta la massima interazione possibile tra persone con e senza disabilità, sia sulla spiaggia che nella balneazione. È per questo che la struttura (privata o pubblica che sia) deve essere pensata per accogliere tutto il nucleo familiare in un ambiente pulito e confortevole ed essere dotata di sedie per la balneazione di differenti tipologie (a disabilità differenti bisogna rispondere con sedie di conformazione differente, non solo il modello J.O.B.) nonché di sollevatore per il trasferimento da sedia a sedia per chi ne ha necessità.

Un altro tasto delicato è quello degli orari e del periodo di apertura, che devono essere il più estesi possibile. Servizi fruibili solo per pochi giorni, o poche ore durante l’arco della stagione estiva per carenza di organizzazione o di personale, sono di fatto un grande spreco, così come quei servizi che, pur presenti sulla carta, non sono pubblicizzati a dovere presso i potenziali utenti.

Oltre a questi servizi di base, utili a tutti gli ospiti con disabilità motorie lievi o medie (paraplegie), sarà possibile poi aumentare il livello della struttura pensando ad una serie di accorgimenti per disabilità motorie più gravi (paraplegie) o per altri tipi di disabilità sia a livello di struttura che a livello di servizi e di organizzazione. Ad esempio, una spiaggia rivolta a persone immobilizzate per malattie degenerative non potrà non avere a disposizione degli ospiti dei macchinari di backup pronti ad intervenire in caso di malfunzionamento dei loro dispositivi personali, ma soprattutto avere sul posto persone con competenze di assistenza (OSS e/o infermieri) pronti a supportare i caregiver accompagnatori. La presenza sul posto di personale dedicato tanto all’assistenza quanto all’accoglienza è ciò che a nostro avviso può fare la differenza e deve essere una voce di spesa da inserire obbligatoriamente nei budget di progetto al pari del capitolato tecnico.

Avere persone che si dedicano con costanza e qualità alla buona riuscita di una spiaggia accessibile è fondamentale perché permette sia di umanizzare l’esperienza, quanto di attivare, grazie ad esse, un lavoro di rete con istituzioni e organizzazioni disposte a garantire continuità al progetto di inclusione realizzato in spiaggia, nonché a potenziare o integrare quei servizi (trasporti, alloggi, ristorazione, eventi per il tempo libero) che completano l’esperienza di turismo accessibile”. (INTERVENTO PUBBLICATO SULLE PAGINE SOCIAL DEL PROGETTO IO POSSO)



2HE è l’associazione attuatrice del progetto solidale nazionale IO POSSO, nato sei sette anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018: da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo, oggi presidente di 2HE e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 è nata «La Terrazza “Tutti al mare!”», il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato da 2HE-IO POSSO su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le), sul lungomare Matteotti, al civico 57. Oggi è un format preso come riferimento e replicato in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO, una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco, in Provincia di Carbonia-Iglesias, e un’altra in Emilia Romagna, a Punta Marina, nel comune di Ravenna. Altre collaborazioni sono in piedi per la creazione sia di strutture complesse come La Terrazza, quindi adatte ad ospiti con disabilità motoria elevata ed alte necessità di assistenza per la dipendenza da macchinari per respirare, comunicare e alimentarsi, sia in versione più “light”.

La Terrazza di IO POSSO, situata sul lungomare Matteotti n. 57, è attiva ogni anno dal 15 giugno al 15 settembre, con apertura prevista tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.00.

A beneficio degli ospiti sono presenti 3 postazioni più ampie con colonnina acqua/elettricità per chi necessita di ventilazione assistita e 9 postazioni per le altre forme di disabilità, provviste di lettini ribassati, sedie da regista e idonea ombreggiatura.

La struttura dispone poi di 2 ampi bagni completamente attrezzati, anche con doccia calda, 2 ulteriori docce esterne, un box infermieristico attrezzato, 12 ausili per l’ingresso in acqua, di 5 tipologie differenti, adatti a conformazioni fisiche diverse, personale infermieristico ed assistenziale. Completa la struttura un’ampia passerella che consente l’agevole spostamento con la sedia a rotelle.

Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato sono gli atleti delle Fiamme Oro Salvamento e gli agenti della Questura di Lecce in possesso dell’apposito brevetto a svolgere il servizio di assistenza bagnanti per tutto il periodo di apertura della struttura.

Dettagli https://www.ioposso.eu

Pagina FB www.facebook.com/iopossoltreSLA

Video sintesi 2HE-IO POSSO https://www.youtube.com/watch?v=bonRw8DeYX0

Azzurra De Razza

Addetto stampa IO POSSO

azzurraderazza@gmail.com

cell. 3387755897