Un appuntamento da sostenere e ricordare con rinnovato impegno in una fase doppiamente difficile, per gli ammalati e per le loro famiglie, durante l'epidemia da virus a corona che impone ulteriori sacrifici. Un arrivederci al caldo sole del 2021 al Lido Coiba di San Foca.

Nonostante le problematiche aggiuntive dettate dal perdurare dell’emergenza Covid19, anche quest’anno l’Associazione Sunrise di Borgagne, presieduta da Maria De Giovanni, ha organizzato la nuova edizione de “Il mare di tutti”; l’iniziativa permette di accogliere le persone affette da sclerosi multipla, SLA e patologie similari al Lido Coiba di San Foca – lungo la costa adriatica del Salento – opportunamente predisposto per la fisioterapia a mare.

Lo staff è formato da diversi specialisti: fisiatri e fisioterapisti, psicologi, infermieri, affiancati da volontari formati nella gestione delle malattie neurodegenerative. Oltre al rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, gli utenti potranno contare su appositi spazi del lido, e sulla dotazione di un kit di creme speciali di protezione solare e prevenzione – insieme a una pochette con mascherina e prodotti igienizzanti.

Man mano che aumentano le edizioni del progetto “Il mare di tutti”, cresce la sensibilità e il numero di enti pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria e aziende private che lo sostengono, a conferma dell’opera encomiabile prodotta dall’associazione salentina.

Per poter beneficiare dei servizi de “Il mare di tutti”, è necessaria la prenotazione, chiamando il numero 327 2003395, o inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo sunriseonlus@hotmail.com.