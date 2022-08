A San Foca Grazia Turco consegna una ‘’Sofao’’

Sport, solidarietà e un po’ di comfort per gli ospiti della terrazza ‘’Io Posso’’ di San Foca, la marina di Melendugno (Lecce) che domani, 2 agosto, potranno usufruire di una sedia ‘’Sofao’’ da parte dell’atleta paralimpica Grazia Turco. Un dono, che consente alle persone completamente immobilizzate di fare il bagno. E il frutto della solidarietà di tanti, avviata da Grazia con una raccolta fondi insieme alla associazione sportiva Utopia.

CONSEGNA SOFAO

MARTEDì 2 AGOSTO, ore 18.00

La Terrazza “IO POSSO”

San Foca di Melendugno (LE)

Lungomare Matteotti, 57

Martedì 2 agosto alle ore 18.00 si svolgerà la cerimonia di consegna di una sedia SOFAO da parte dell’atleta paralimpica Grazia Turco a beneficio de La Terrazza IO POSSO di San Foca di Melendugno (Le). L’acquisto dell’ausilio è stato possibile grazie alla raccolta fondi avviata lo scorso autunno dalla Turco con l’associazione sportiva UTOPIA e promossa in diverse manifestazioni e gare sportive.

La sedia SOFAO, del valore di 2700 euro, consente alle persone completamente immobilizzate di fare il bagno in mare

Lo scorso settembre l’atleta nazionale di handbike Grazia Turco, appena nominata Cavaliere della Repubblica, ha avviato una collaborazione con l’associazione salentina 2HE-IO POSSO finalizzata all’acquisto di una sedia Sofao, da destinare a La Terrazza di IO POSSO, il primo accesso gratuito al mare attrezzato per persone affette da Sla o altre gravi disabilità motorie, ideato dal salentino Gaetano Fuso (1976 – 2022) e realizzato nel 2015 da IO POSSO su un tratto di spiaggia libera a San Foca di Melendugno (Le).

Il prossimo martedì, 2 agosto, alle ore 18.00 si svolgerà la cerimonia di consegna della sedia Sofao proprio da parte della Turco a beneficio de La Terrazza IO POSSO di San Foca di Melendugno (Le). L’acquisto dell’ausilio (del valore di 2700 euro) che consente alle persone completamente immobilizzate di fare il bagno in mare, è stato possibile grazie alla raccolta fondi avviata lo scorso autunno dall’atleta con l’associazione sportiva UTOPIA e promossa in diverse manifestazioni e gare sportive, alcune delle quali la hanno vista anche direttamente in competizione.



<<Sono orgogliosissima di annunciarvi che grazie alle vostre donazioni, alla vostra generosità e al vostro sostegno abbiamo raccolto i fondi necessari per comprare una nuova sedia SOFA, che permette di fare il bagno in mare anche a chi ha una grande disabilità – dice Grazia Turco. Sono diversi mesi che porto con me il salvadanaio IO POSSO e finalmente siamo riusciti a riempirlo abbastanza da raggiungere il nostro obiettivo.

Vi aspetto tutti il 2 Agosto 2022 ore 18 per la consegna ufficiale.

Grazie per aver contribuito a fare la differenza nella vita di molte persone. E grazie sempre al “Capitano” Gaetano Fuso da cui ho imparato tantissimo: nel nome della nostra amicizia, sento questo piacevolissimo dovere, di dare prosecuzione a quello che lui ha creato sette anni fa e che continua ad essere fiore all’occhiello dell’Italia accessibile”.

