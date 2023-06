A Ruvo di Puglia in scena “Ritratti di Luce”

Domenica 11 giugno nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia la performance finale del laboratorio realizzato dalla Compagnia La Luna nel Letto in collaborazione con il centro per diversamente abili L’albero dei desideri sul tema del

superamento di divario attraverso l’arte del teatro, della danza e della fotografia.

Un’esperienza culturale a tutto tondo, nel segno della partecipazione, della condivisione e del superamento di ogni forma di divario tra le possibilità di ciascuna persona: questo il senso di Ritratti d Luce, il progetto pensato per favorire il processo di integrazione sociale attraverso l’arte e, in particolare attraverso il teatro e la danza, Promosso dal Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e dalla compagnia La Luna nel Letto in collaborazione con il centro per diversamente abili L’albero dei desideri.

Un’iniziativa coordinata da Annarita De Michele, Patrizia Labianca e Mariagrazia Proietto e sostenuta dal Comune di Ruvo di Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico “Ruvo Solidale Genera Bellezza” indetto dall’assessorato al Benessere e Giustizia Sociale: traendo ispirazione dai principi di uguaglianza e parità sanciti dalla Carta dei diritti delle persone con disabilità dell’ONU, Ritratti di Luce ha visto gli utenti del centro per diversamente abili e i loro educatori prendere parte, negli scorsi mesi, ad un percorso artistico pensato per consentire alle persone con disabilità di mettersi alla prova, da protagonisti, con discipline di danza e di teatro e, al contempo, di fruire pienamente dell’offerta culturale della stagione teatrale 2022/2023.

Un percorso intenso nel solco della partecipazione e dell’integrazione, del quale saranno restituite le emozioni e il frutto del lavoro svolto in occasione di una performance collettiva e aperta al pubblico che si svolgerà domenica 11 giugno alle ore 18.30 nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.