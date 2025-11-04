A Ruoti festeggiati i 100 anni di Gerardo Scavone

“Ruoti celebra oggi un traguardo straordinario: il signor Gerardo Scavone compie 100 anni, nato il 4 Novembre 1925 a Ruoti. Un secolo di vita, di memoria e di valori che rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità. La giornata si è aperta con una solenne celebrazione in chiesa, alla presenza dei familiari, degli amici e di tanti concittadini che hanno voluto condividere questo momento di gioia. A seguire, un pranzo conviviale ha riunito parenti e amici per festeggiare il nostro centenario con calore e affetto.” Il Sindaco Franco Gentilesca e l’Amministrazione comunale di Ruoti –con questa nota– “rivolgono a Gerardo Scavone i più sinceri auguri per questo importante traguardo, ringraziandolo per l’esempio di vita, di saggezza e di dedizione che continua a offrire a tutta la comunità. Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha voluto omaggiare il signor Gerardo Scavone con una pergamena celebrativa, una copia autentica dell’atto di nascita e il gagliardetto ufficiale del Comune di Ruoti, come segno di stima, affetto e riconoscenza da parte di tutta la cittadinanza. Lucidissimo e pieno di energia, il signor Gerardo ha condiviso col sindaco diversi ricordi e aneddoti della sua lunga vita: il lavoro, la famiglia, gli anni trascorsi in Svizzera, quando – pur non conoscendo la lingua – ha saputo farsi rispettare e apprezzare per la sua determinazione. I suoi racconti, sempre accompagnati da un sorriso sincero, mescolano momenti felici e anche passaggi difficili, trasformati in lezioni di vita. Il suo messaggio è semplice ma profondo: “bisogna essere umili e onesti con tutti, e avere sempre gli occhi avanti e dietro per affrontare la vita.” “La longevità del signor Gerardo – ha dichiarato il Sindaco – è un dono per tutti noi: testimonia i valori più autentici della nostra comunità, quelli della famiglia, del lavoro e della solidarietà. A lui va l’abbraccio affettuoso di tutta Ruoti.” Buon compleanno, Gerardo! Che questo giorno speciale sia colmo di affetto, serenità e riconoscenza da parte di tutta Ruoti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.