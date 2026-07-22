A Rotondella la Fidas realizza la VII edizione “Dîner En Rouge”

Si è svolta qualche giorno fa a Rotondella la VII Edizione dell’ormai atteso appuntamento estivo targato Fidas Rotondella “DÎNER EN ROUGE”, il pic-nic glamour all’insegna della solidarietà e della condivisione per promuovere il dono del sangue e del plasma anche in estate. L’iniziativa è patrocinata da Comune di Rotondella e si basa su un format semplice: l’organizzazione fornisce tavoli e sedie e i partecipanti si occupano di cibo, allestimenti e soprattutto indossano qualcosa di rosso per celebrare la vita e l’amore per sé stessi e per il prossimo. Quest’anno l’animazione è stata affidata a King’sAnimation che ha scaldato l’atmosfera coinvolgendo tutti i partecipanti. Una giuria assegna tre premi: GUSTO, CREATIVITA’, SIMPATIA. Ogni anno i giurati hanno questo arduo compito, ma a vincere davvero è la solidarietà. Oltre 120 i commensali di questa edizione e la giuria è stata così comporta: Maria Grazia Settembrino, presidente e coordinatrice del collettivo Lucania Food Experience, tornata per il secondo anno accanto alla professoressa di lingue Susy Benevento, dal 2023 licenziataria e organizzatrice del Tedx Policoro, la docente di Informatica Umanistica dell’Università di Sheffield, Valeria Vitale e dal mondo del volontariato, Egidio Lacanna, che si occupa di progettazione sociale, progetti partecipativi e sviluppo delle comunità. Vincitori i tavoli che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito di solidarietà:

– Premio SIMPATIA al tavolo dei più giovani i CANGARICCH

– Premio del GUSTO al tavolo MANGIA SANO E DONA – ROTONDELLA NOVA SIRI

– Premio alla CREATIVITÀ al tavolo più numeroso INNER WHEEL AND FRIENDS

“Come sempre in questa iniziativa vince la solidarietà insieme al senso di comunità e alla voglia di stare insieme in maniera sana”, ha dichiarato Rosanna Persiani, presidente della sezione di Fidas Rotondella. “La manifestazione nasce per sensibilizzare al dono del sangue anche in estate dove si registrano sempre delle carenze dovute a volte a maggiori richieste dei centri trasfusionali, a volte alla diminuzione fisiologica delle donazioni dovute un po’ al caldo, un po’ ai donatori presi dall’estate e dalle vacanze. Azioni di sensibilizzazione come questo nostro pic-nic glamour, diventato un appuntamento atteso nell’estate rotondellese, ci ricordano che stare insieme, divertirsi in maniera sana, con una spiccata attenzione al buon cibo, sono gli ingredienti perfetti per essere donatori di sangue che non solo tutelano la propria salute, ma soprattutto continuano a donare il sangue e il plasma quando c’è bisogno. Ringrazio il Comune di Rotondella per il patrocinio, e ci tengo a ringraziare personalmente gli amministratori che si mettono in gioco come tutti gli altri partecipando con un tavolo, quest’anno dedicato alla tradizione e alla memoria del poeta Antonio Valicenti. Bellissima la partecipazione dei giovani e degli amici di Inner Wheel, e di tutti i tavoli che ogni anno tornano non per vincere, ma per condividere un momento di gioia: Grand Tour, Battiti…live, Il Rosso che dona vita, RedCloud. Ha puntato tutto sul gusto e sulla tradizione anche il tavolo MANGIA SANO E DONA – ROTONDELLA NOVA SIRI. La DÎNER EN ROUGE resta uno di quegli eventi difficili da raccontare, ma è necessario viverli per percepirne il significato più profondo e coglierne l’energia”. I prossimi appuntamenti per Fidas Rotondella sono la XXVII EDIZIONE di BUON COMPLEANNO 18ENNE il 4 agosto e il 19 agosto una giornata di raccolta di sangue e plasma.