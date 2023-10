A ROTONDA TORNA LA “FESTA DI FINE RACCOLTO” DELLE DUE ECCELLENZE DOP

A Rotonda è tempo di far festa. Lunedì 30 e martedì 31 ottobre, il comune del Parco nazionale del Pollino, celebra la fine della campagna di raccolto dei suoi due prodotti dop: la melanzana rossa ed il fagiolo bianco. Lunedì, a partire dalle 17 e 30, nella piazza principale del paese, sarà possibile curiosare tra i mercatini di prodotti tipici e degustare prelibatezze a base delle due eccellenze. Alle 21 spazio ai talenti locali con la “Corrida del Sud” lo show di cui saranno protagonisti aspiranti artisti “in cerca di successo”. Martedì, sempre dalle 17, ancora spazio ai mercatini ed alle degustazioni. Alle 19 e 30, saluteranno i partecipanti alla festa del raccolto, il presidente del consorzio “Melanzana Rossa di Rotonda Dop” Franco Bruno e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Galella. A concludere la due giorni di celebrazioni, in piazza, a partire dalle 21 e 30,l’esibizione di Cecè Barretta in concerto con il suo “ A Terra mia tour”. Fondamentale, nel corso della festa, anche l’aspetto didattico e divulgativo. “ La festa di fine raccolto è un modo per celebrare le nostre due dop – spiega Franco Bruno – ma in queste due giornate vogliamo far conoscere da vicino anche ai nostri bambini le peculiarità del ‘bianco e la rossa’, in modo particolare i più piccoli trascorreranno una giornata nelle piantagioni di fagiolo bianco del casale donna Mita a Rotonda dove saranno impegnati anche nella raccolta. Non solo festa quindi, ma anche riscoperta delle tradizioni che possono traghettare la comunità verso il futuro”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.