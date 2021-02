Gratta, gratta, e sotto quello che ti pare essere il miglior “fratello d’Italia” di sora Giorgia….esce il fascistello che c’è in lui. Anche a sua insaputa, a volte. Ma che ci puoi fare quello è l’humus. E così critica oggi e critica domani l’editorialista de La Nuova del Sud, Nino Grasso, si è visto raggiungere da una dialettale sanguigna intimidazione: “Nun te permett chiù”!

Autore di questa minaccia è nientepocodimenochè l’assessore all’ambiente della Basilicata Gianni Rosa che, quando era all’opposizione, non passava un giorno senza manganellare con severi comunicati e dichiarazioni i governanti di allora.

Ma ora che tocca a lui subire le critiche, anche le più severe, invece di replicare con fatti e dati per confutare le accuse (ed eventualmente con denunce in caso si sentisse diffamato), sceglie la strada della minaccia. Ma così non và…..

Ed eccola la sua prosa in tutto il suo squallore:

Oltre alla nostra di solidarietà al collega, registriamo la presa di posizione di Assostampa, Ordine dei giornalisti, sindacati ed esponenti politici che riposrtiamo a seguire:

ODG E ASSOSTAMPA

Preoccupano i toni aggressivi di alcuni messaggi inviati sui social da rappresentanti delle Istituzioni a destinatari giornalisti. Ordine dei giornalisti e Associazione della stampa di Basilicata osservano che nessuno – giornalisti compresi – può rivendicare per sé il dogma dell’infallibilità. Ma nel caso in cui qualcuno si senta leso o non rappresentato correttamente dalle ricostruzioni riportate dalla stampa, ha la possibilità di evidenziare il proprio punto di vista e far valere le proprie ragioni, con la forza degli argomenti e con toni civili, seguendo percorsi definiti dalle norme vigenti e dai principi deontologici del mondo dell’informazione. A cominciare dall’esercizio del diritto di replica. È preoccupante, invece, assistere a un progressivo degrado del discorso pubblico che talvolta assume toni inadeguati al ruolo e alle responsabilità ricoperte, come nel caso – ultimo in ordine di tempo – che ci viene segnalato dal collega Nino Grasso del quotidiano “La Nuova del Sud” e che ha per mittente un rappresentante dell’Istituzione regionale. Ordine dei giornalisti e Associazione della stampa di Basilicata auspicano che possano ritrovarsi, al più presto, il senso della misura e dell’equilibrio per ristabilire, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, corrette relazioni istituzionali in un clima di reciproco ascolto e di costruttivo confronto. Percorso obbligato per garantire un servizio di pubblica utilità e, ai cittadini, il diritto a essere informati.

Cgil, Cisl e Uil

“L’assessore all’Ambiente – dichiarano Summa, Gambardella e Tortorelli – più che fare dichiarazioni al solo scopo di tranquillizzare la popolazione farebbe bene ad adottare atti e risorse che vadano nella direzione di rafforzare l’attività di controllo e monitoraggio dell’Arpab”. Rispetto alle esternazioni di Rosa relative all’articolo dell’editorialista dalla Nuova, Nino Grasso, Cgil, Cisl e Uil non usano mezzi termini:“Parole a dir poco inopportune – dichiarano i segretari – nel suo ruolo istituzionale di assessore regionali. La stampa e l’ informazione sono una parte importante del pluralismo e della democrazia, non si governa con l’intimidazione.”

Roberto CIFARELLI

“Cosa spinge l’Assessore Rosa ad essere così… “agitato”? Perché un componente delle istituzioni arriva a usare toni intimidatori nei confronti di un giornale e di un giornalista? Perché il nostro assessore “senza macchia e senza paura” non ha replicato con i toni che “devono” essere usati da chi esercita un ruolo istituzionale e soprattutto argomentando il suo punto di vista? Facciamo appello al Presidente Bardi affinché plachi gli istinti del suo “pretoriano” e gli imponga il senso dell’equilibrio tipico di chi ricopre un ruolo istituzionale. Non lasceremo che la classica scenata, tipica di una certa cultura di destra, che non sopporta critiche, possa distrarre l’attenzione dai tanti problemi della Basilicata. Denigrare e apostrofare un giornalista per la sua storia senza rispondere nel merito è un atto vile. Da parte nostra, le donne e gli uomini e i giovani del PD di Basilicata saremo per la libertà di opinione, sempre e comunque.

Per questo, al fine di ripristinare quanto prima l’agibilità politica del confronto auspichiamo che l’assessore chieda scusa, può capitare a tutti di dire “qualcosa in più”.