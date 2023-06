A Roma, a Roma! Lettera petizione per Mattarella e Meloni

Quelli del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino del Casertano non perdono tempo “a pettinar le bambole “o “a smacchiare il giaguaro”, come amava ripetere l’ex leader del Pd Pierluigi Bersani, ma lavorano di buzzo buono nel reale e nel virtuale per portare avanti quella questione incancrenita, legata al piano anti Brc e Tbc, che finora li ha solo danneggiati. E allora, Gianni Fabbris in testa, si è deciso di inviare una lettera petizione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al governo Guidato da Giorgia Meloni per prendere il toro, pardon, le ” bufale” per le corna e ottenere quelle risposte per sbloccare la situazione.



I danni sono ingenti e non si può continuare a far pagare la crisi agli allevatori e a quanti lavorano in una filiera che ha nella ”mozzarella” la punta avanzata del Made in Italy. E un contributo autorevole può venire da professionalità come quella del professor Antonio Giordano (ascoltato via webinar) che, su designazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato componente del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Un bel segnale. Ma si attendono i fatti…

COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

BRC e TBC, rischi per la salute umana, strategie di prevenzione e controllo

fra principio di precauzione e tutela degli animali

(webinar del prof. Antonio Giordano)

Tutto pronto per l’invio della lettera/documento al governo e per la lettera/petizione al Presidente Mattarella. Dopo che (lunedi) saranno protocollate, verranno diffuse e illustrate in conferenza stampa



Intanto, il percorso di preparazione del Forum Per il Piano Partecipato si arricchisce di un ulteriore importante contributo con il webinar che il prof. Antonio Giordano tiene sabato 17 giugno 2013 fra le ore 12 e le 13 dal titolo: “BRC e TBC, rischi per la salute umana, strategie di prevenzione e controllo fra principio di precauzione e tutela degli animali“.

Il prof. Antonio Giordano è oncologo, patologo, genetista, ricercatore, scienziato e scrittore. Naturalizzato Italoamericano, è Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia, professore di Anatomia e Istologia Patologica presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena e collabora con diverse università americane e i italiane.

Su designazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il prof. Antonio Giordano è stato nominato componente del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità

Il prof. Antonio Giordano è autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche e di importanti lavori di ricerca e, negli ultimi anni ha dedicato numerosi sforzi allo studio del rapporto tra cancro e inquinamento ambientale in Campania, affiancando l’attività di ricercatorie a quella di divulgatore scientifico. È stato tra i primi a segnalare un aumento dell’incidenza di vari tipi di cancro nelle popolazioni vicine a siti illegali di rifiuti tossici. Non solo ha pubblicato articoli scientifici sull’argomento, ma si è anche impegnato a far conoscere ed a divulgare i dati emersi con la pubblicazione di due libri sull’argomento (“Campania, terra di Veleni” e “Munnezza di stato”)

Ha lanciato una petizione per la tutela dell’ambiente, firmata da oltre 500 ricercatori e persone di diversi settori professionali. È stato inoltre promotore di numerose iniziative no profit volte alla salvaguardia dell’ambiente e della salute umana. Recentemente, a testimonianza del suo impegno in questa direzione, Giordano è stato nominato Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Avellino per il caso Iso Chimica e Direttore Scientifico della Accademia Enogastronomica Mediterranea di Napoli. Ha condotto alcuni studi scientifici che evidenziano le proprietà antitumorali del pomodoro. Più recentemente è stato autore e promotore dello studio Veritas, uno studio pilota volto a chiarire il legame tra insorgenza di malattie ed esposizione ad inquinanti ambientali.

Il prof. Giordano interverrà sabato 17 giugno con un webinar che potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social di Altragricoltura (www.facebook.com/altragricoltura e youtube.com/iafueperlaterra) e per il gruppo di lavoro che sta seguendo il percorso di preparazione del forum per il Piano Partecipato che vedrà la sintesi finale fra il 30 giugno e il 1° luglio presso il Comune di Casal di Principe, sarà una preziosa occasione per fare il punto su quattro grandi quesiti cui, finora, non sono state date risposte esaurienti.



Quale è la reale portata del rischio per la salute umana della BRC e della TBC Bufalina? E’ mai stata fatta una indagine epidemiologica in Campania e nel territorio nazionale per capire e documentare l’andamento reale della patologia?

Quali sono le interazioni fra BRC e TBC e l’ambiente e il territorio? Può essere affrontata la gestione di queste zoonosi solo sul piano medico/veterinario con il trattamento e la profilassi dei singoli animali e delle mandrie o non occorre, anche, una iniziativa di risanamento ambientale e la sorveglianza su tutta la filiera?

I Piani di eradicazione degli ultimi dieci anni in provincia di Caserta, giustificano il ricorso ad una pesantissima azione di macellazione degli animali anche solo sulla base del “sospetto” (ovvero senza che sia stato isolato il batterio nell’animale) in nome del “Principio di precauzione”. Quale è il limite (se esiste) di applicazione e come va interpretato e applicato il Principio di precauzione? Può intendersi che in nome del rischio le mandrie devono essere abbattute? L’Europa considera sempre più importante il principio di precauzione ma, al tempo stesso disciplina e promuove l’ordinamento e i principi per il Benessere animale, Sul piano del diritto e della disciplina, il Consiglio di Stato sta ribadendo con più sentenze che fra i due principi (il Principio9 di Precauzione e quello del Benessere Animale) occorre trovare un equilibrio. Quale è, sul piano medico e scientifico; l’equilibrio possibile fra questi due principi?

Infine: i piani di eradicazione non dovrebbero essere sottoposti alla verifica ed al bilancio dei risultati? Sono ormai decenni che la BRC e la TBC in tantissimi Paesi (europei ed extraeuropei) si sono risolte. In Italia, tutte le regioni del Centro Nord sono state dichiarate indenni, mentre in tutte le Regioni Meridionali continuano ad estendersi. In provincia di Caserta la prevalenza della BRC (dopo che era stata portata da valori persino oltre il 20% a meno dell’1%) è tornata in dieci anni sopra il 15-17%. Dovrà pur esserci un momento in cui le iniziative messe in atto in nome dei Piani di eradicazione ufficiali siano sottoposte a verifica. Cosa pensa un medico di grande valore ed esperienza della circostanza per cui da decenni non si viene a capo di questi problemi?



Il Webinar, come tutti gli altri, dopo la videolezione del Prof. Antonio Giordano, vedrà alcuni componenti del Movimento Salviamo le Bufale in studio rivolgere domande e interloquire con il relatore. Per la conduzione di Katya Madio, in studio sono presenti Vincenzo Tosti, Gianni Fabbris, Pasquale D’Agostino e Peppe Pagano.

I materiali prodotti (che saranno scaricabili in podcast dal sito), costituiranno atti e documenti per la sintesi della due giorni finale.