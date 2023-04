A riflettori spenti, da Settimana Santa…

“E’ passato un mese dalla segnalazione- scrive l’immobiliarista Franco Lasala.Oggi Venerdì Santo…con centinaia di turisti, pensavo alla sistemazione dei riflettori sul tetto della palazzina sottostante al Lanfranchi caffè. Tutto ciò non è avvenuto. Che gli amministratori comunali ( sindaco, assessori e funzionari) facciano un passo indietro…Siamo ridotti al lumicino”. Se avessero piazzato delle padelle sarebbe stato in linea con le atmosfere della via Crucis. E,invece. E’ tutto fermo. Come l’orologio di Palazzo Lanfranchi, fuori anche dall’ora legale.