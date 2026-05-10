A Report, servizio su sanità privata, con all’interno Auxilium e Angelo Chiorazzo…. irritato da alcune domande

Il 5 dicembre 2025 al reparto ad alta intensità di cura “Iceberg” dell’Ospedale San Raffaele di Milano scoppia una crisi. Il personale della Cooperativa Auxilium Care, chiamato in servizio per sostituire personale sanitario esperto, non è all’altezza delle gravi patologie dei pazienti in cura: si registrano somministrazioni di farmaci in sovradosaggio e persino incapacità di prendere la pressione ai malati. Nella puntata di questa sera, Report ha raccontato cosa c’è dietro l’incidente e quale è lo stato di salute del Gruppo San Donato, il gigante della sanità privata convenzionata che possiede il San Raffaele. Un gigante fortemente indebitato che ha emesso titoli, catalogati ad alto rischio che -per il peso che questo gruppo ha conquistato all’interno della sanità lombarda ed italiana- potrebbero avere conseguenze -in caso di inadempienza- sulle spalle dei contribuenti. Nell’esaminare l’argomento è stato posta attenzione anche sul ruolo del fondatore dalla Auxilium, Angelo Chiorazzo, nella sanità privata e dei suoi paralleli e forti rapporti con il mondo della Chiesa. L’attuale vice presidente del Consigio Regionale della Basilicata -che per la sua discesa in politica si era dimesso da tutte le cariche rivestite in Auxilium- è stato intervistato, manifestando nervosismo ed evitando di rispondere a precise domande in merito all’utilizzo di una villa con piscina acquistata dalla cooperativa per la sua attività e però destinata a sua dimora, oltre che della disponibilità di un’auto acquisita in leasing sempre dalla coop da lui fondata. Chiorazzo ha eluso le risposte, derubricando le domande a “una provocazione di basso livello” e, sempre con il solito sorriso, afferma che non rispondeva perchè lui “non è uno scemo” (QUI IL VIDEO). Ma forse sarebbe bastato rispondere e basta. A domande per altro già poste in passato da testate e giornalisti locali (con particolare insistenza da Maurizio Bolognetti). Nel servizio si evidenzia anche come Chiorazzo con la sua cooperativa sociale Auxilium, oltre a fornire servizi al San Raffaele, si muova con scioltezza fra le mura del Vaticano ai più alti livelli. Ottenendo il titolo di Assistente di Camera del Papa e stringendo rapporti con Padre Enzo Fortunato, francescano molto presente sui media e organizzatore della prima Giornata Mondiale del Bambino, che ha visto fra i partner proprio la Cooperativa Auxilium. Ma poche settimane fa Papa Leone ha soppresso quel Comitato organizzativo dell’evento ed ha disposto lo spostamento dei relativi fondi raccolti, dal conto della associazione esterna Be Humanche ad uno nuovo sotto l’egida del Vaticano. Non solo. E’ stato ricordato anche che il nuovo Papa ha soppresso l’evento vero e proprio che avrebbe dovuto tennersi a settembre (QUI VIDEO).” Da questo servizio di Report sono riemerse tutte le ragioni della inopportunità -allora sollevata da più parti- circa la sua candidatura alla guida della Giunta Regionale, proprio per il ruolo di rappresentanza (ancora ora è Presidente del Consiglio di Ammininistrazione di Physioclinic S.r.l. interamente controllata dalla Cooperativa Auxilium) di quella sanità privata che piano piano sta succhiando nel Paesesempre più risorse dalla sanità pubblica. Una deriva che sta lentamente debilitando la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti da parte del SSN come è purtroppo evidente, ogni giorno di più che passa, a tutti. Una deriva a cui bisognerebbe porre fine. Una direzione di marcia che difficilmente potrà essere imboccata da chi nella sanità privata affonda le sue radici. Come una opzione simile possa essere stata all’epoca perorata da chi ha fatto il Ministro della Salute, rimane un mistero della logica politica. Alle domande poste dal giornalista di Report a Chiorazzo è giunta, dopo il programma, risposta scritta dalla Coop Auxilium, riportata sulla pagina social del programma e che trascriviamo a seguire: “Gentile Dottor Ciccolella,

ci riferiamo alla richiesta pervenuta via email in data 28 aprile 2026 e, nella massima trasparenza che contraddistingue l’attività di Auxilium Società Cooperativa Sociale, non ci esimiamo dal fornire i chiarimenti richiesti.

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1) “Il Dott. Angelo Chiorazzo non ricopre più cariche sociali nella Cooperativa Auxilium, ma si avvale di una AUDI A6 presa in leasing dalla Cooperativa. A che titolo questo avviene?”

Il Dottor Angelo Chiorazzo è socio fondatore della Cooperativa. Per anni, egli ha rivestito anche il ruolo di Consigliere di Amministrazione e Responsabile e coordinatore dell’Ufficio Relazioni Istituzionali e Commerciali.

All’attualità, il Dottor Angelo Chiorazzo è Presidente del Consiglio di Ammininistrazione di Physioclinic S.r.l. interamente controllata dalla Cooperativa ed attiva nel settore della medicina riabilitativa.

In un’ottica di contenimento dei costi di Gruppo e di miglior svolgimento del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Physioclinic S.r.l. a lui tuttora affidato in considerazione del rilevante know how del quale è in possesso, al Dottor Angelo Chiorazzo è stato concesso l’uso non esclusivo dell’autovettura AUDI A6, il cui contratto di leasing andrà a scadere il prossimo 3 agosto 2026.

2) “Per quale ragione una cooperativa sociale di ispirazione solidaristica e cristiana, ha noleggiato – come da bilancio – due auto AUDI di notevole valore commerciale?”

Come noto, le società cooperative sono soggette, al pari di tutte le altre società, al cd. statuto economico dell’imprenditore.

Si intende dire che le società cooperative agiscono sul mercato in piena concorrenza con tutte le altre imprese e società.

Auxilium Società Cooperativa Sociale è attiva su tutto il territorio della Repubblica Italiana.Ciò posto, per un’adeguata operatività e maggior sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori ai quali sono richiesti frequenti spostamenti in

ragione dell’incarico loro affidato, la Cooperativa ha stipulato i contratti di leasing di cui alla sua del 28 aprile 2026 e precisamente:

a) un primo contratto della durata di 48 mesi avente ad oggetto un’autovettura AUDI A6 con scadenza il 3 agosto 2026.

L’autovettura ha un valore di mercato pari a circa Euro 45.000;

b) un secondo della durata di 48 mesi avente ad oggetto un’autovettura AUDI A3 con scadenza in data 17.11.2025.

Alla scadenza del 17.11.2025, l’autovettura è stata riscattata dalla Cooperativa al prezzo di Euro 8.077, oltre IVA.

L’autovettura ha un valore di mercato pari a circa Euro 15.000.

3) “Il Dott. Angelo Chiorazzo ha dichiarato alle nostre telecamere di usufruire di una villa a Senise intestata alla Cooperativa Auxilium in quanto fondatore. Tuttavia non ha poi chiarito la natura contrattuale di questo utilizzo. Al riguardo il Dott. Chiorazzo paga un affitto alla Auxilium? Se sì, da quando e per quale cifra mensile? In caso contrario che tipo di contratto regola tale utilizzo del bene?”

La Cooperativa è proprietaria dell’immobile sito in Senise (PZ) noto come Casale Donnaperna e non già di una villa.

L’immobile si compone di più appartamenti autonomi.

Uno dei quali, tenuto conto del ruolo di Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Physioclinic S.r.l. rivestito dal Dottor Angelo Chiorazzo, viene da lui utilizzato saltuariamente.

4) “La Cooperativa Auxilium è stata tra i partner organizzativi della Giornata Mondiale dei Bambini 2024. Il Comitato da essa nato ha poi realizzato un evento dedicato ai diritti dei bambini a febbraio 2025 in Vaticano. A tale evento ha partecipato il Vicepresidente del Gruppo San Donato, dott. Kamel Ghribi. Potete confermarci che il dott. Ghribi è stato invitato a questo evento come speaker dal dott. Angelo Chiorazzo?”

Posta la domanda al Dottor Angelo Chiorazzo, costui ha riferito di non essere stato lui ad aver invitato il Dottor Ghribi all’evento svoltosi in Vaticano nel mese di febbraio 2025.

Nel restare a disposizione per ogni necessità, l’occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.” Auxilium Società Cooperativa Sociale

QUI LE ALTRE NOTE PERVENUTE AL PROGRAMMA DAI SOGGETTI INTERESSATI AGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLA PUNTATA.