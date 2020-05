“A quasi due mesi dal lancio di SfidAutismo20, raccolta fondi promossa dalla Fondazione Italiana Autismo per finanziare progetti di ricerca necessari a scoprire le cause organiche dell’autismo e i rimedi efficaci per le persone con Autismo, le associazioni SassieMurgia e Pro Loco di Matera -che hanno aderito alla su menzionata campagna con una propria raccolta fondi– fanno sapere di aver raccolto donazioni per un totale di 1200 euro alle quali vanno ad aggiungersi quelle fatte tramite sms al 45588 (non quantificabili perchè pervenute alla fondazione in modo diretto).”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Tale importo, già pervenuto alla Fondazione Italiana Autismo, si unisce ai circa 120mila euro raccolti sull’intero territorio nazionale che saranno destinati alla ricerca, indispensabile per individuare terapie e interventi psicoeducativi che migliorino la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro famigliari.”

“In altri tempi avremmo potuto fare di più”, dichiara Luca Petruzzellis, promotore dell’autonoma raccolta fondi confluita in SfidAutismo20, “ciò che non avremmo potuto accrescere in nessun luogo e tempo è la sensazione appagante di esser stati utili a qualcuno, a maggior ragione durante una crisi sanitaria, economica e sociale come quella che sta cambiando le nostre vite, giorno dopo giorno.”

La prima raccolta fondi “SfidAutismo”, è stata lanciata ormai cinque anni fa da Fondazione Italiana Autismo, nata da un gruppo di esperti, associazioni, enti e reltà locali e nazionali che hanno come obiettivo orientare la propria azione sullo studio, la ricerca e la divulgazione di informazioni e approfondimenti relativi al mondo dell’autismo.

Gli esiti delle precedenti campagne ed i progetti finanziati sono consultabili sul sito http://www.fondazione-autismo.it/