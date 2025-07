A quasi 40 gradi la Madonna della Bruna a Piccianello

A tappe forzate da piazza Duomo alla chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello, con una temperatura di quasi 40 gradi.., che ha messo a dura prova cittadini, clero, cavalieri, collaboratori dell’Associazione e quanti non intendevano assolutamente mancare all’evento di mezzogiorno della festa, dopo il solenne pontificale in Cattedrale. Un tragitto percorso da Madonna e Bambinello in carrozza fino alla chiesa e con un quartiere in festa. E, particolarità dell’ingresso in chiesa, è stata la decisione di quattro donne- e tra questa Francesca Cascione, autrice del carro trionfale 2025-di portare a spalle la Madonna fino all’altare.