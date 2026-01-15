A quando la ripresa dei lavori a Porta Pistola?

A sei anni dalla scoperta di un edificio sacro, di un ciclo di affreschi risalenti all’incirca al XVI secolo e di altre testimonianza del , il cantiere di Porta Postergola, Porta Pistola come è nella tradizione materana, nei rioni Sassi è in attesa di ripresa e, se possibile, di chiusura. Sito protetto da una copertura, richiesta di finanziamento accordata dal Ministero per i Beni culturali, ma del progetto di ripresa ancora nulla. I lavori, ricordiamo, sono fermi dalla passata consiliatura comunale e non sarebbe male che l’attuale- visti i proficui rapporti attivati con il Ministero a sostegno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco)- riprenda l’argomento per accelerare i tempi. Cittadini e turisti,in transito in via Largo Madonna delle Virtù osservano e chiedono lumi su quanto osservano dalle ”finestre” di quella copertura. Ce ne siamo occupati in altre occasioni https://giornalemio.it/cultura/quanto-emerso-a-porta-pistola-una-conferma-delle-ricerche-storiche-di-mathera/ a cominciare dalla scoperta di quei segni della storia del passato, come ricorda il comunicato del Comune del 7 maggio 2021 che riportiamo di seguito



IL COMUNICATO DEL COMUNE DI MATERA DEL 7 maggio 2021

Nuove straordinarie scoperte stanno emergendo nei Sassi di Matera. Nell’area di Porta Pistola, in quello che rappresenta il punto d’incontro tra gli antichi rioni Barisano e Caveoso, nel corso dei lavori di riqualificazione sono venuti alla luce ritrovamenti di grande valore storico e artistico: al centro dell’area, un edificio sacro sotterrato per tutta la sua altezza e che presenta un affresco, risalente presumibilmente al sedicesimo secolo; un’altra sorpresa riguarda un importante muro di recinzione, più arretrato rispetto al muraglione a strapiombo sulla Gravina.

Le scoperte sono state mostrate questa mattina al sindaco, Domenico Bennardi e al soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Francesco Canestrini, che hanno effettuato un sopralluogo congiunto.

Le tracce emerse sin dalle prime fasi di pavimentazione dell’area di Porta Pistola hanno portato a svolgere indagini di archeologia preventiva che hanno permesso di rinvenire antiche fosse circolari destinate alla conservazione di derrate alimentari e acqua; lo svuotamento dal terreno di colmatura ha permesso la raccolta di interessanti frammenti ceramici.

Sul fronte opposto, l’indagine ha permesso di comprendere che il poderoso muro di contenimento a strapiombo sul torrente Gravina risulta avanzato rispetto ad un muro precedente, anch’esso di potenza ragguardevole.



Ma la sorpresa che suscita maggiore interesse è senz’altro l’edificio sacro centrale: dallo scavo fino ad ora eseguito, profondo circa un metro, esso appare sotterrato per tutta la sua altezza.

“In queste prime fasi di scavo – dichiara il soprintendente Canestrini – è difficile descriverne con certezza le caratteristiche, ma il dipinto murario emerso palesa la presenza di un edificio sacro di non sicura attribuzione. Il dipinto rappresenta una crocifissione molto ben conservata, dai colori brillanti e una mano molto raffinata, databile, per quanto attualmente visibile, alla seconda metà del 1500”.

“Quello che è venuto in luce fino ad ora è solo parte di quanto conservato – afferma il sindaco Bennardi – e permette una nuova discussione sui dati relativi alla storia stratificata della nostra città. Un episodio felice di archeologia preventiva che racconta quanto la ricerca storica sia materia dinamica, mai ferma, da esplorare con cura. La sfida che, nuovamente abbiamo davanti, è quella di coniugare la tutela e la conservazione con la possibilità di valorizzazione e fruizione”.

Comune di Matera e Soprintendenza archeologica hanno garantito di voler “collaborare con la massima dedizione per fare in modo che gli interventi siano eseguiti nel rispetto del passato e del presente, che non appaiono mai scissi, ma addirittura contemporanei. Un modello che deve divenire metodo per il futuro di una città che, tracimante di storia, continua a sorprendere”

Nell’area di porta Pistola, in epoca medievale era presente una delle porte di accesso alla città, che veniva chiamata “Postierla” o “Postergola”: porta di accesso retrostante, in quanto questa porta collegava la città al torrente Gravina. Nella stessa area, insiste il convento di Santa Lucia alla Civita.



A PIAZZA SAN PIETRO CAVEOSO IL CANTIERE CON FONDI PNRR DELLA DIOCESI

Si tratta – come riporta il cartello di cantiere- di opere per interventi di sicurezza sismica del complesso monumentale di San Pietro Caveoso per 4,2 milioni di euro finanziati con risorse del PNNR concessi all’Arcidiocesi di Matera-Irsina . La durata dei lavori è fissata in 192 giorni.



