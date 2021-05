“I lucani attendono ormai da quasi un anno l’attuazione, in Basilicata, della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Si tratta, infatti, di un servizio garantito da una legge nazionale, la numero 77 del 17 luglio 2020, che molte amministrazioni regionali italiane, cui notoriamente compete la gestione della materia sanitaria, hanno già recepito, anche a causa della pandemia da Covid-19 che, tra le altre cose, ha messo in evidenza numerose carenze del sistema. In Basilicata, però, è accaduto tutt’altro.”

E’ quanto segnala il consiglio direttivo dell’OPI (Ordine Professioni Infermieristiche) Matera in una nota che così prosegue:

“Il 24 novembre 2020, dai banchi della Lega, nella maggioranza del Consiglio regionale, la consigliera Sileo ha presentato una proposta di legge relativa alla stessa materia della legge 17 del governo nazionale. 4 mesi dopo, tra l’altro senza neanche fare riferimento, nel testo della proposta, alla pandemia in corso, ne tantomeno alla mai attuata legge regionale n° 13 del 2010 (per l’istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche) bensì a norme datate 2008.

Una scelta a dir poco inopportuna, considerato che si finisce con l’allungare di almeno 6 mesi un iter che, recependo semplicemente la norma nazionale, si sarebbe potuto concludere in un paio di settimane.

Questa è la posizione ribadita dall’OPI Matera anche in un’audizione che, nei giorni scorsi, c’è stata in IV Commissione regionale: la legge per l’istituzione dell’infermiere di famiglia e di comunità è già esistente e può essere recepita e attuata subito, anche perché l’assessore alla Sanità, Leone, è già in possesso di un progetto – a firma OPI Matera – che contiene una serie di proposte pratiche per rendere operativo da subito il servizio.

La pandemia non è finita e l’assistenza domiciliare si sta rivelando sempre più opportuna: quanto tempo ancora dovrà attendere l’utenza lucana?”