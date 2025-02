A quando gli interventi per ”sistemare” il muro dell’ Ospedale Madonna delle Grazie

Non è la prima volta che il professor Nicola Frangione, noto per le sue riflessioni socio politiche e per la notorietà planetaria nel 2021 durante il G7 del sull’uscio di casa…, segnala i pericoli di ”spanciamento” del muro di contenimento davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e di altre questioni di fruibilità di percorsi, come la scalinata di ingresso e degli ascensori, che restano tuttora un punto interrogativo nella programmazione di interventi in ”lista di attesa” da tempo. Problema, quello delle liste di attesa per servizi e prestazioni, che richiede tempo, risorse e volontà precise cominciando con il rivedere un modello accentratore di gestione- in quel di Potenza- che ha alimentato deficit e migrazione sanitaria. Attendiamo, in proposito, l’esame e l’evoluzione della bozza del nuovo piano sanitario regionale, presentata dall’assessore Cosimo Latronico. Priorità è la salute,certamente, ma per il professor Frangione occorre affrontare anche quello del muro che, per una pioggia o per un movimento di terreno potrebbe venire giù quando meno ce l’aspettiamo .



” C’è un contrafforte – afferma – su un punto della muratura, ma non basta. Le transenne al lato dell’ingresso principale e a ridosso del sottostante piazzale del Pronto Soccorso sono una situazione da non trascurare. Chi e che si aspetta. Anche nella parte retrostante del perimetro ospedaliero ci sono aree di soste. Ma vorremmo sapere perchè non è fruibile il percorso pedonale con scalinate e rampe, interdetto da anni, che dall’anello stradale porta all’ingresso principale. Qui ci sono anche degli ascensori che abbiamo visto in funzione per un breve tempo a ridosso della inaugurazione del Madonna delle Grazie. Non si poteva tirar fuori un progetto con la miriade di quattrini del Pnrr o con altro capitolo di spesa?” Segnaliamo la cosa alla Regione e alla Asm, perchè tengano in considerazione questa esigenza che resta una preoccupazione…”Che la Madonna delle Grazie- aggiunge Frangione- illumini di buon senso e di cultura della prevenzione quanti si occupano del nostro ospedale”. Attendiamo un segnale dall’Alto…e, di conseguenza, sulla Terra, con atti, deliberazioni, gare di appalto e cantiere. E’ l’anno del Giubileo, chissà che non sia la volta buona.

IL MURO CHE DESTA APPRENSIONE

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2025/02/foto-muraglione-ospedale-mt-4-274×365.jpg" alt="" width="274" height="365" class="alignnone size-medium wp-image-189661" /

L'ACCESSO INTERDETTO ALLA SCALINATA