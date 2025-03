A Potenza, tutte sul podio le allieve dell’ASD Danza Matera al Concorso “CSIinDANZA”

Si è svolto ieri, in una gradevole giornata primaverile, nel cuore di Potenza la 2^ edizione del Concorso regionale di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop organizzato dal CSI (Centro Sportivo Italiano) Basilicata. Alla manifestazione, denominata CSIinDANZA e che si è tenuta nel centralissimo Teatro Due Torri, hanno partecipato 13 scuole provenienti dalla Basilicata ma anche dalle vicine Puglia e Campania; mentre sono stati 356 gli allievi iscritti e che si sono esibiti, portando in scena ben 61 coreografie (di assolo, passo a due e gruppi) che sono state valutate da una giuria composta da quattro commissari di livello internazionale (Jesus Guia per hip hop, Giorgio Azzone per modern, Damiano Mongelli per classico e Tiziano di Muzio per contemporaneo). Un concorso che ha assicurato, ai primi tre collocati nelle varie categorie, l’accesso alle finali nazionali che si terranno nel mese di maggio a Firenze. Tra le scuole in concorso c’è stata, anche questa volta, l’ASD Danza Matera diretta da Mary D’Alessio le cui allieve hanno tutte meritato il podio. E quindi, accederanno alle finali di Campi Bisenzio (FI). Un 1° posto è stato conseguito, nella sezione Danza Moderna – Categoria Junior- Gruppi, con la coreografia “Dernière Danse” portata in scena dal team composto da: Simona Roccanova, Esposto Noemi, Alessandra Digilio, Chiara Gatti, Noemi Molinari, Noemi Tataranni, Rossella Stano, Giorgia Carlucci, Ludovica Gentile e Chietera Elena.

Al 2° posto si è piazzata la piccola talentuosa Matilde Calculli, nella sezione Danza Classica -Categoria Baby -assolo, che ha interpretato la variazione della “Fata Florine, della bella addormentata”.

Sempre nella stessa sezione della Danza Classica, ma nella Categoria Junior-Assolo, con la coreografia (Harlequinade), Sara Bubbico, ha conseguito il 3° posto.

E ancora. Si è collocato al 2° posto, nella sezione Hip Hop-categoria Junior- Gruppi, il team composta da: Sara Bubbico, Manuela Carlucci, Chiara Decarlo, Erica Fasano, Martina Larotonda, Erica Pizzolla e Alessia Scarciolla, con la coreografia “Cdm79“.

Infine, quest’ultimo stesso team, integrato da Giulia Scarciolla, ha conquistato anche il 2° posto, nella sezione Danza Contemporanea – categoria Junior- Gruppi, interpretando la coreografia “Aria“.

Diverse, anche le borse di studio assegnate alle danzatrici in gara della scuola materana. Mary D’Alessio al termine di questa esperienza ha dichiarato: “Ancora una volta sono felice dei risultati raggiunti, il lavoro serio premia sempre. Le nostre ragazze hanno brillato per preparazione e per eleganza nei costumi, con gli ottimi riconoscimenti che ne sono conseguiti a conferma. Si torna a casa felici, ma già in preparazione per le finali nazionali. Firenze ci aspetta!” Lorenzo Calia, presidente del CSI Matera, dal palco della manifestazione ha sottolineato la bontà della scelta dell’associazione di allargare, dallo scorso anno, alla disciplina della danza le proprie attività. “Una disciplina di nome e di fatto che richiede rigore, armonia, e una sportività esemplare. -ha detto- C’è qualcuno che grida contro un altro? No. C’è chi impreca contro i giudici di gara? No. Ci sono genitori che si agitano a bordo campo? No. Quindi, una disciplina che arricchisce chi ha sempre operato negli altri sport ed è da esempio proprio perchè ha il pregio di unire chi lo pratica.”