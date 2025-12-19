A Potenza scale mobili ferme. Il cinema ”Due Torri(e non solo) penalizzato.

Paradossale, ma è così. Senza la possibilità di poter raggiungere il centro storico di Potenza , con le scale mobili ferme a causa di problemi economici, attività commerciali o legate al tempo libero come è nel caso del cinema ”Due Torri”, che proprio nel periodo natalizio ha programmato un film che fa cassa come quello di Checco Zalone. Ma il problema, da quanto dichiarato in una intervista sul tg di Rai3 Basilicata dal sindaco Vincenzo Telesca , è strutturale.Servono oltre sei milioni di euro per farle funzionare. E se non si trovano entro il 31 dicembre 2025 i cittadini dovranno farsela a piedi, lungo le scalinate gradino per gradino… Potrebbero essere attivate nuove navette bus, ma è tutto da definire. La lettera diffusa dal Vito Ciuffreda a nome del cinema Due Torri descrive tutto il dramma di quella storica struttura e dei concittadini. E al sindaco la richiesta di evitare che a Natale e nei giorni a seguire a rimetterci sia il futuro di quella sala cinematografica. Interviene la Regione? I tempi sono strettissimi.Chissà.



IL COMUNICATO

Salve, vi scrivo a nome del Cinema Due Torri a Potenza nella persona di Vito Ciuffreda, responsabile e gestore dell’impianto sito in Via Due Torri a Potenza, nel Centro Storico.

Questa non è la sua email, ma si è a me affidato per divulgarlo.

Il seguente articolo (o comunicato) riguarda la chiusura delle scale mobili nel giorno di Natale, il malfunzionamento continuo delle scale mobili e i vari problemi nel Centro Storico.

Ve lo riporto:

Il giorno di Natale, una delle poche occasioni dell’anno in cui le famiglie, i giovani e i cittadini tornano a vivere il centro storico, l’Amministrazione Comunale di Potenza ha deciso di chiudere gli impianti delle Scale Mobili, privando la città dell’unico vero sistema di collegamento efficiente tra i parcheggi e il cuore urbano. Una scelta incomprensibile, che non colpisce solo le attività commerciali, ma l’intera comunità.

Il Cinema Due Torri, da anni presidio culturale stabile del centro storico, si troverà penalizzato proprio nel giorno di uscita di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone, un evento cinematografico nazionale che tradizionalmente porta in sala centinaia di migliaia di persone in tutta Italia.

A Potenza, il Cinema Due Torri è l’unico cinema ad aver programmato questo film, assumendosi il rischio e l’impegno di offrire alla città un appuntamento culturale di primo piano.

Impedire di fatto l’accesso al centro nel giorno di Natale significa aver vanificato questo sforzo e aver sottratto alla città un’occasione di aggregazione.

Ma il problema non riguarda solo un singolo giorno.

Durante le festività natalizie, le nuove norme sui sensi unici hanno ulteriormente complicato l’accesso al centro storico, scoraggiando cittadini e visitatori dal frequentarlo.

Una viabilità più restrittiva, sommata alla chiusura del trasporto meccanizzato, ha creato un sistema che allontana invece di avvicinare, che svuota invece di animare.

Le conseguenze non ricadono soltanto sul Cinema Due Torri, ma su tutte le attività del centro storico e, più in generale, sulla vita culturale e sociale di Potenza. Un centro che non è accessibile è un centro che decade lentamente e, con esso, crolla il tessuto comunitario che dovrebbe essere tutelato e incentivato.

Risulta quindi difficile accettare la narrazione dell’attuale Amministrazione sulla cosiddetta mobilità sostenibile. Non esiste alcuna sostenibilità se l’unica alternativa per raggiungere il centro storico diventa l’automobile. Chiudere le scale mobili, complicare la viabilità e non prevedere soluzioni efficaci significa spingere le persone a rinunciare, non certo a partecipare.



La richiesta è chiara: l’Amministrazione Comunale ripensi urgentemente le proprie scelte, dalla gestione dei sensi unici durante le festività alla riapertura degli impianti meccanizzati nel giorno di Natale, garantendo quantomeno soluzioni alternative come la navetta, già adottata lo scorso anno. Il centro storico non si sostiene con slogan o annunci, ma con politiche concrete che ne permettano la fruizione.

Continuare su questa strada significa assumersi la responsabilità di un progressivo impoverimento culturale, sociale ed economico della città.

Vito Ciuffreda

Cinema Due Torri

Vi allego anche il video dell’intervista: