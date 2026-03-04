A Potenza, Nordio….oltre a sfasciare la Costituzione, atterrando sfascia anche un campo di calcio

Nella foga del suo tour elettorale in difesa della sua legge “sfascia Costituzione” il Ministro Nordio è atterrato anche a Potenza, a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza. Considerato che circola per questioni elettorali e non per impegni istituzionali forse dovrebbe viaggiare su mezzi propri….o pagare tre volte, come il collega Crosetto, il passaggio su velivoli destinati ad altre funzioni pubbliche. Il velivolo è atterrato in un campo di calcio determinando un danno ingente al manto in erba sintetica dell’impianto sportivo di proprietà della Figc. Risultato? L’impianto, che era utilizzato quotidianamente da diverse società calcistiche e dai settori giovanili, è stato chiuso fino a valutazione del danno e relativo ripristino. In merito qualche questione la solleva Roberto Rizzi, coordinatore cittadino di Basilicata Casa Comune il quale sostiene che “Se per gli elisoccorsi vigono prescrizioni rigorose dettate dal disciplinare Enac, soprattutto in presenza di campi sportivi con manto sintetico, è legittimo chiedersi: esistono deroghe per i rappresentanti del Governo? E, se sì, su quali basi tecniche e autorizzative? Non è accettabile che una struttura utilizzata quotidianamente da società sportive e giovani atleti venga danneggiata, causando disagi alla comunità, senza che vi sia trasparenza sulle responsabilità e sulle procedure adottate. La legge e le regole devono valere per tutti, senza eccezioni.” Ecco, chi ha autorizzato? Chi paga i danni?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.