A Potenza la mancata benedizione e l’assenza del Gonfalone.Intervenga San Gerardo…

Certo non è stata una bella pagina quella che il capoluogo di regione ha, per il momento, messo da parte dopo la conclusione della festa di San Gerardo con la mancata benedizione dell’Arcivescovo,mons Davide Carbonaro, sugli aspetti ”laici” dell’evento e con l’assenza alla ricorrenza per la processione del Corpus Domini del Sindaco e del gonfalone della città. La cosa, aldilà delle ragioni di ognuno, non poteva che destare commenti diversi visto che in passato non si era mai verificato nulla di simile. Forza Italia con la nota che segue, con un titolo lapidario, ” Potenza non ha bisogno di strappi istituzionali: il sindaco rispetti il ruolo che rappresenta” invita il primo cittadino, Vincenzo Telesca, a ristabilire il ruolo con la Curia. A questo punto serve ripristinare il dialogo, rimuovendo – se ce ne sono- incomprensioni, disinformazione o altro. A questo punto anche un intervento di San Gerardo è auspicabile.



Il COMUNICATO STAMPA DI FORZA ITALIA

Potenza non ha bisogno di strappi istituzionali: il Sindaco rispetti il ruolo che rappresenta

Quanto accaduto in occasione della processione del Corpus Domini impone una riflessione seria sul senso delle istituzioni e sulla responsabilità di chi è chiamato a rappresentare l’intera comunità cittadina.

L’assenza del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e soprattutto la mancata presenza del Gonfalone della Città, non possono essere derubricate ad una semplice scelta personale o protocollare. Il Gonfalone non appartiene al Sindaco di turno: rappresenta la storia, l’identità, la comunità e la continuità istituzionale di Potenza.



Utilizzare la presenza o l’assenza dell’istituzione comunale come risposta politica o personale a una mancata benedizione durante la Parata dei Turchi significa trascinare le istituzioni in una contrapposizione che non giova alla città.

La Chiesa, al di là delle valutazioni che ciascuno può legittimamente esprimere su singoli episodi, non può diventare terreno di scontro o strumento di rivalsa istituzionale. Nelle nostre comunità continua a rappresentare un presidio sociale, educativo, culturale e spirituale fondamentale, spesso decisivo nei momenti di maggiore difficoltà.

Un Sindaco non può adottare la logica del “o si fa come dico io oppure rompo il tavolo”. Questa non è autorevolezza istituzionale, ma una postura che rischia di dividere ulteriormente la città, alimentando incomprensioni e risentimenti.



La politica dovrebbe essere l’arte del possibile: la capacità di trovare soluzioni, comporre i conflitti e rappresentare tutti, non di esasperare le contrapposizioni o assecondare reazioni personali.

Potenza ha bisogno di serenità, equilibrio e rispetto reciproco tra le istituzioni. Ha bisogno di una guida capace di distinguere il piano personale da quello pubblico. Ha bisogno di un Sindaco che difenda il prestigio del Comune senza trasformarlo in strumento di polemica.

Quando si rappresenta una comunità si ha il dovere di stare al di sopra delle ripicche. Il Sindaco Telesca recuperi pienamente il senso istituzionale del proprio ruolo, favorisca il dialogo con la Curia e restituisca alla città quel clima di rispetto e conciliazione che Potenza merita.