Immagini in notturna da domenica sera…Qualcuno potrà anche sorriderci sù, ma sta destando curiosità il ritorno alla luce dopo decenni di oblio di affreschi cinquecenteschi nei rioni Sassi. Riscoperti nel corso dei lavori di ripavimentazione del piazzale di via Madonna delle Virtù, a Porta Postergola o ”Pistola” come è nota tra i materani veraci. Affreschi di quella che doveva essere una chiesa, della quale abbiamo riportato in altro servizio le segnalazioni della rivista Mathera. Gli esperti dovranno andare a fondo scendendo ancora di qualche metro, per tirar fuori altri elementi su planimetrie, architetture e quanto altro servirà a soddisfare interesse e curiosità di quanti tengono alla storia locale. Ci vorrà tempo, visto che non ci sono comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo ci divertiamo con le curiosità di quanti si soffermano davanti al cantiere. Con l’inevitabile domanda ” Cosa è?”. E questo vuoi per la copertura sulla struttura in tubi innocenti, per consentire la ripresa delle indagini, e sia per gli equivoci che ”da lontano” desta quel mini cantiere nel cantiere ufficiale, provenendo dalla carrozzabili sul versante del Caveoso e del Barisano. Qualcuno, e ci siamo divertiti ad ascoltare, ha pensato a un distributore di carburante ecologico, di energia elettrica, a un chiosco di bibite, altri a un punto di informazione, altri a un punto di osservazione verso Murgia Timone, dopo le perplessità sugli interventi di ”valorizzazione” che continuano a far scuotere la testa. E nemmeno al ritrovamento di ‘’catacombe’’. Nulla di tutto questo. Ma non sarebbe male, giriamo il suggerimento all’Amministrazione comunale e quanti operano in quel luogo, collocare un cartello esplicativo in lingua italiana, inglese e in dialetto per spiegare di cosa si tratta. Per il resto tutto chiaro il cantiere va avanti e la pavimentazione del piazzale andrà avanti fino ai due punti di ‘scavo’ oggetto di studio.