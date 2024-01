A Policoro: “Stand Up Comedy”

“Stand Up Comedy”, rassegna di appuntamenti con la comicità, organizzata a Policoro presso il Cine Teatro Hollywood, propone 4 appuntamenti imperdibili:

Daniele Fabbri, Daniele Tinti, Francesco De Carlo, Giorgio Montanini

2 febbraio – DANIELE FABBRI

23 febbraio – DANIELE TINTI

15 marzo – FRANCESCO DE CARLO

2 maggio – GIORGIO MONTANINI

“Abbiamo pensato ad una rassegna culturale incentrata sulla comicità – ha spiegato Giuseppe Lo Duca, organizzatore della rassegna “Stand Up Comedy” – per consentire al pubblico di vivere quattro serate nel segno della spensieratezza, affidandoci a quattro straordinari interpreti della comicità, conosciuti grazie alla loro partecipazione a trasmissioni nazionali. In un tempo segnato da costanti preoccupazioni di piccolo e grande respiro, ci sembrava giusto dare la priorità ad una rassegna dove poter ridere di gusto”.

Primo appuntamento, dunque, venerdi 2 febbraio, ore 21.00: “Verità Comode – ….benvenuto negli ANTA!” è il titolo dello spettacolo di Daniele Fabbri, classe ’82, stand-up comedian, attore comico, autore, sceneggiatore e fumettista. Il suo stile comico è originale, ama spaziare tra argomenti di leggera quotidianità e provocazione irriverente, il tutto con una grande espressività e una mimica fumettistica. Ama le parolacce ma non la volgarità, usa un linguaggio colorito non per scandalizzare, ma per creare col pubblico un rapporto informale e quindi più divertente.

La rassegna Stand Up Comedy è promossa in collaborazione con il Comune di Policoro e il sussidio di alcune attività che hanno creduto nel valore di questa iniziativa: BCC Castellana Grotte, Lo Duca Autofficina, State Comedy.

Biglietti disponibili su: www.danielefabbri.net