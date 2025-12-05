A Policoro, protesta di pazienti in dialisi incatenati per salvare il centro SM2. L’ASM contro giornalista.

Vi era già stata una protesta in precedenza che si era svolta dinanzi al medesimo centro convenzionato di Policoro -SM2- che provvede ad effettuare dialisi ad una sessantina di pazienti. Questa mattina gli stessi utenti hanno dato vita ad una nuova clamorosa manifestazione di protesta, incatenandosi ai lettini su cui stavano effettuando la prestazione, collegati alle macchine salvavita. Della stessa hanno dato notizia diversi siti PolicoroTV.it), tra questi quello gestito da Filippo Mele che ha pubblicato un video girato all’interno della struttura, intervistando i cittadini palesemente consenzienti e il personale sanitario, anch’esso in mobilitazione. Ma è proprio contro il servizio di copertura dell’evento di cronaca operato da questo giornalista che la ASM ha ritenuto di dover intervenire, non solo contestandone legittimamente i contenuti e fornendo la propria versione dei fatti, ma debordando nella somministrazione allo stesso di una improbabile lezioni di deontologia professionale (che -semmai se ne ravvisassero violazioni- andrebbero contestate nelle sedi a ciò preposte). Ma ecco a seguire la nota diffusa dall’azienda sanitaria del materano, mentre il servizio di Filippo Mele è consultabile a questo Link.

L’ASM disapprova fermamente il video fuorviante del giornalista Filippo Mele sul centro dialisi SM2 di Policoro

“L’Azienda Sanitaria Locale di Matera condanna fermamente le strumentalizzazioni apparse, questa mattina, in un video ad opera di Filippo Mele pubblicato sul proprio profilo Facebook e realizzato nella struttura accreditata SM2 di Policoro. Nel video girato in un luogo di cura si strumentalizza la malattia attraverso la protesta dei pazienti dializzati che manifestano contro una presunta chiusura del centro dialisi di Policoro. Occorre riportare i fatti nel perimetro della verità poiché quanto documentato dal giornalista è “costruito” in maniera del tutto fuorviante. L’ASM garantisce ai cittadini l’erogazione dei servizi sanitari, come in questo caso la dialisi. La Regione Basilicata non intende penalizzare nessun centro accreditato ma deve fare i conti con le risorse disponibili e distribuirle a tutti i centri che ne hanno diritto, in maniera proporzionale. Se un centro privato convenzionato non ha convenienza economica a fornire un servizio, è libero di rinunciare all’accreditamento.

Nel caso specifico l’ASM è in grado di soddisfare tutte le richieste di sedute dialitiche presso il Presidio Ospedaliero di Tinchi e negli altri presidi abilitati del territorio. Per venire incontro alle esigenze dei pazienti residenti sulla fascia jonica, l’ASM sta predisponendo anche l’apertura di ulteriori posti dialisi nell’Ospedale di Policoro che dovrebbero essere operativi a brevissimo.

Non appare corretto creare confusione tra i cittadini mettendo sullo stesso piano questioni di convenienza economica attinenti il privato con l’erogazione di servizi salvavita come la dialisi. Il risalto dato ad una protesta incentrata su presupposti sbagliati, strumentalizzando, senza alcuna sensibilità per la condizione di malattia dei pazienti in dialisi e omettendo di raccontare i fatti nella loro completezza, è un modo poco trasparente di fare giornalismo. Una modalità che viola, non solo le regole basilari dell’informazione, ma anche la deontologia professionale che ogni giornalista deve rispettare, soprattutto quando si parla di temi delicati legati alla sfera personale come la malattia.”