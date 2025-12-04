A Policoro, la disabilità raccontata come possibilità si andare oltre ostacoli e stereotipi

“In una società che va verso un’irrecuperabile disumanizzazione, voi che siete qui, siete un baluardo di quell’umanità perduta che arricchisce le nostre comunità. Avete la capacità di trasmettere con il cuore un’energia incredibile. Il vostro amore, la vostra dedizione per il prossimo e per come affrontate la vita è un metodo encomiabile per migliorare tutto ciò che ci circonda. Grazie per essere il nostro migliore patrimonio”. Così il Sindaco di Policoro Enrico Bianco, intervenuto questa mattina in Sala Consiliare durante l’evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali per la Giornata della Disabilità insieme alle ragazze e ragazzi delle associazioni Centro Smile, Dopo di Noi e Peperonaut. “Una giornata ricca di contenuti, confronti e momenti emozionanti, -si riporta in una nota- alla presenza anche di un ospite speciale come lo scrittore, divulgatore e matematico Michele Mele, intervenuto all’iniziativa per dialogare anche con i ragazzi delle scuole presenti per presentare il suo ultimo libro “Il richiamo della strada”. Intervistato dalla giornalista e responsabile dei Servizi Sociali del Comune policorese, Maristella Montano, Mele ha raccontato la sua esperienza, testimoniando la potenzialità del “sentire” e “ascoltare”, più forte di ogni pregiudizio con l’empatia, e la matematica, che gli hanno permesso di aprire tutte le porte possibili perché non si è mai scoraggiato davanti le possibili difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Toccanti sono state le testimonianze video del Dopo di Noi e Peperonaut che hanno presentato i loro lavori e la loro vita quotidiana mentre i ragazzi del Centro Smile si sono occupati di allestire e addobbare l’Albero di Natale presente nel Comune di Policoro, abbellito dei loro manufatti e lavoretti che lo rendono unico, originale e prezioso. L’artista Gianfranco Prillo, oltre ad esporre i suoi quadri, ha incantato i presenti dipingendo la sua opera in “estemporanea” dedicata al tema e all’incontro. Non bisogna solo combattere gli stereotipi sulla disabilità ma anche tutti gli ostacoli che questa deve affrontare ogni giorno: è questo il senso dell’iniziativa voluta e promossa dall’Assessora Cinzia Mastronardi che ha ricordato che “L’impegno di questi ragazzi, la loro forza e spontaneità ci insegnano che la diversità non è una barriera ma una risorsa. Sono semmai le barriere, negli occhi di chi li guarda e chi li giudica, ad essere un limite per la salute della nostra società”.

