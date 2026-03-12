A Policoro il Fisa Day: una giornata dedicata alla sicurezza in acqua

Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza negli ambienti acquatici è l’obiettivo del Fisa Day, iniziativa patrocinata gratuitamente dal Gal Pesca La Cittadella del Sapere e promossa dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, in programma domenica 15 marzo dalle ore 9.30 alle 13.30 in Piazza Heraclea, a Policoro.

L’evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, pensato per preparare famiglie, giovani e appassionati a vivere mare, laghi, fiumi e piscine in modo consapevole e responsabile, soprattutto in vista della prossima stagione balneare.

Durante la mattinata i maestri di salvamento e gli istruttori della Federazione, insieme ai soccorritori acquatici, saranno presenti presso i gazebo informativi per incontrare cittadini e visitatori, offrendo consigli utili per prevenire incidenti in acqua e affrontare eventuali situazioni di emergenza. Saranno illustrate le regole fondamentali per una balneazione sicura e per la tutela dell’ambiente, oltre al ruolo svolto quotidianamente da maestri di salvamento, istruttori, assistenti bagnanti e volontari nel monitoraggio e nel supporto alle comunità che vivono o frequentano gli ambienti acquatici.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per conoscere i percorsi formativi per l’acquisizione dei Brevetti di Salvataggio – per mare, piscina e acque interne – rivolti a chi desidera intraprendere un percorso professionale o di volontariato nel settore della sicurezza.

Particolarmente attese saranno le dimostrazioni pratiche di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), durante le quali gli istruttori mostreranno le manovre di rianimazione cardiopolmonare e le tecniche di disostruzione delle vie aeree, spiegando come un intervento tempestivo possa risultare determinante per salvare una vita.

«Vogliamo che il 15 marzo sia una giornata di dialogo e crescita per tutti – dichiarano gli organizzatori –. La FISA è entusiasta di accogliere famiglie, giovani e cittadini per rispondere a ogni domanda e mostrare quanto sia fondamentale la formazione continua. La prevenzione è la nostra priorità».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il presidente del Gal Pesca “La Cittadella del Sapere”, Franco Muscolino. «Sostenere iniziative come il Fisa Day significa investire nella cultura della sicurezza, della prevenzione e della consapevolezza del mare, valori fondamentali per le nostre comunità costiere e per tutti coloro che vivono e frequentano gli ambienti acquatici. Il nostro sostegno – aggiunge – si inserisce pienamente nella missione del Gal, che promuove percorsi di crescita, formazione e sensibilizzazione rivolti ai cittadini, ai giovani e agli operatori del territorio».

La sicurezza in mare, la tutela dell’ambiente e la diffusione della conoscenza rappresentano infatti elementi centrali per uno sviluppo sostenibile delle comunità costiere e per una fruizione responsabile delle risorse naturali.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.