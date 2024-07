A Policoro finito l’incubo delle colonne per cantieri Anas sulla statale jonica

Ne avevamo fatto le spese direttamente, in una sera dell’aprile scorso rientrando dalla Calabria, a rimanere bloccato per ore -con altre centinaia di automobilisti- in quell’imbuto creato da un cantiere dell’ANAS a ridosso dell’abitato di Policoro sulla Statale 106. Da allora la cronaca ci ha riportato altre giornate da incubo per gli automobilisti. Ebbene, questa indecente situazione durata troppo per lavori che potevano e dovevano essere progettati e realizzati in tempi più civili (su queste arterie andrebbero considerati cantieri aperti h24) sembra essersi risolta da oggi. La buona novella è dell’ottimo Filippo Mele il quale sul suo blog (https://filippomele.blogspot.com/2024/07/ultimora-cantiere-anas-sulla-statale) scrive che: “il lavoro è stato ultimato dall’incrocio Val d’Agri allo svincolo Policoro Sud. Stamattina siamo stati testimoni della rimozione dei pioli che riducevano la carreggiata ad una sola corsia.”. Bene. Ma il problema non si porrà solo per i mesi estivi, perchè, riferisce sempre Mele, restando “da sostituire altri 500 metri di vecchio spartitraffico”, un “nuovo cantiere sarà aperto a settembre.” Certo, trattasi di lavori importanti per rendere il transito più sicuro su questo tratto dell’arteria, ma è indubbio -come dicevamo prima- che andrebbero messi in essere metodiche più efficaci e veloci di realizzazione degli stessi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.