A Policoro aperto, ogni lunedì, sportello ATER

“A partire da oggi, lunedì 06 febbraio 2023 ed ogni lunedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, sarà attivo, presso il Comune di Policoro uno sportello ATER per venire incontro alle esigenze degli assegnatari di case popolari della città e dell’intera costa ionica metapontina.” Lo si apprende da una nota che così prosegue: “L’importante iniziativa è frutto di un lavoro sinergico tra Comune di Policoro e Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Matera finalizzato alla ricezione delle istanze da parte dei cittadini beneficiari degli alloggi popolari presenti nell’intero comprensorio, sia di natura tecnica che amministrativa. All’apertura ufficiale della sede hanno preso parte il Sindaco, Enrico Bianco e l’Amministratore Unico dell’ATER di Matera Lucrezia Guida. Si riceverà preferibilmente per appuntamento chiamando al centralino del Comune di Policoro – 0835/9019225 o scrivendo alla mail info@atermatera.it” “Si tratta – dichiara il Sindaco, Enrico Bianco – di un servizio importante per la collettività e, in particolar modo, per i beneficiari degli alloggi popolari presenti nell’area; è un altro importante tassello finalizzato a venire incontro alle esigenze dei cittadini beneficiari di appartamenti di edilizia residenziale popolare dell’intera area del Metapontino e per conoscere più da vicino le problematiche connesse all’edilizia residenziale”.

