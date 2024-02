A Pisa manganellate agli studenti che manifestano pacificamente. E la democrazia?

Quelle immagini con cui poliziotti, attrezzati di tutto punto che manganellano con furia dei giovani studenti inermi a Pisa è qualcosa che fa venire rabbia, prima che indignare. E’ evidente che si è di fronte ad una fase politica di aperta intolleranza nei confronti dell’esercizio democratico di manifestare. Non si spiegherebbe altrimenti l’accanimento contro qualla decina di giovani che non potevano certo essere considerati un pericolo da affrontare con tanta violenza, quant’anche fossero protagonisti di una manifestazione spontanea e non autorizzata. Andrebbero stesi tappeti rossi ad un attivismo dei giovani sui temi politici e sociali in tempi in cui l’intondimento generale porta ad una anestesia della partecipazione che arriva sino al disertare le urne. E invece, lo si scoraggia. Inasprendo le pene con numerose norme approvate ad hoc sin dall’inizio dell’azione di questo governo e mandandogli contro le forze dell’ordine a picchiare chi manifesta o solo ad intimorirli con le identificazioni. Il messaggio è chiaro: manifestare è pericoloso, evitate. Guai a disturbare i manovratori. Quelli che stanno programmando anni di guerra contro minacce immaginarie di ex loro amici con cui fino a qualche anno fa facevano affari e gozzovigliavano. Che Putin fosse un guerafondaio (esattamente come gli USA e la NATO in tanta parte del mondo tengono in vita focolai per i propri interessi) mica bisognava aspettare l’Ucraina. C’è stata la Cecenia nel 1999, la Georgia nel 2008, la Crimea nel 2014 e la Siria nel 2015. Così come non bisognava aspettare la morte di Navaly per comprendere la sorte che Putin riserva ai suoi oppositori, considerato che nel 2006 c’è stato l’omicidio di Anna Politkovskaja. Ma in tutti questi anni erano tutti putiniani, proprio quelli che ora si scagliano contro chi chiede la Pace , accusandoli di ciò che loro sono sempre stati. E non si può nemmeno manifestare contro il genocidio in corso nella striscia di Gaza. Al governo Israeliano, amico degli amici, tutto deve essere consentito. Violano le norme internazionali, non rispettano nemmeno una risoluzione dell’ONU anzi l’attaccano in continuazione? E mica si varano delle sanzioni, come per il cattivo Putin. Assange, è tenuto in prigione nella democraticissima Europa senza essere stato mai processato e condannato, solo per aver rivelato ai cittadini i crimini di guerra di USA & C. che volevano tenere segreti. Crimini certi, documentati! Ma lui è in galera perseguitato da chi quei crimini ha commesso! E allora, che a fronte di tutte queste contraddizioni si sviluppi una reazione democratica nelle piazze, può essere considerato pericoloso per il potere costituito. Specie se a farlo sono i giovani su cui peseranno di più queste contraddizioni. Ma la storia dovrebbe insegnare che violenza chiama violenza. Quando non si consente alla indignazione e alla rabbia di esprimersi democraticamente gli sbocchi possono essere altri e dolorosi. Ma la memoria è proprio quella che sembra mancare, tra tante altre cose, in questo Paese. Ecco i risultati:

