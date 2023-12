A Pignola, premiati i vincitori del Premio Nazionale di Poesia “Giulio Stolfi”

Sono Angelo Taioli di Voghera (primo premio), Donato Loscalzo di Perugia (secondo premio) e Salvatore Grieco di Prato (terzo premio) i vincitori della quattordicesima edizione del premio nazionale di poesia “Giulio Stolfi”, organizzato dalla Pro loco circolo culturale ‘Il Portale’ di Pignola, dopo tre anni di pausa dovuti alla pandemia. Per la sezione giovani premiata Nadia Morreale di Mussomeli (CL). La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, considerata tra le più autorevoli nel panorama italiano, è stata condotta dalla giornalista Annamaria Sodano e si è aperta con l’introduzione di Angela Guma, consigliere del circolo Pro loco “Il Portale” di Pignola. Sono poi intervenuti il sindaco, Antonio De Luca, il presidente dell’Unpli Basilicata, Vito Sabia, e il presidente della commissione del premio, Giampaolo D’Andrea. La serata, che ha visto anche intermezzi musicali curati da Antonella Trivigno, si è conclusa con l’intervento della presidente della Pro loco, Loredana Albano. “Si è trattato di un gran ritorno del premio, dedicato ad un illustre poeta, scrittore e magistrato, a cui hanno partecipato quest’anno circa 200 poeti con quasi 500 elaborati pervenuti ed analizzati dalla commissione giudicatrice – spiega la presidente del sodalizio pignolese Loredana Albano- a riprova del fatto che forte è il ricordo di Giulio Stolfi, un appassionato uomo di legge e di cultura che ha unito non solo quella pignolese e quella aviglianese, ma l’intera comunità lucana per i suoi valori umani e di rigore, a cui tutte le nuove generazioni devono ispirarsi . E proprio ciò – conclude Albano – ci porta a proseguire con il premio anche grazie alla vicinanza della famiglia Stolfi”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.