“A piedi nudi in paradiso” l’ultima pubblicazione di Giuseppe Ferrara

Giuseppe Ferrara torna con una nuova pubblicazione “A piedi nudi in Paradiso”.

Dopo aver portato ai vertici il rinomato SABBIA D’ORO BEACH CLUB di Scanzano ed aver rappresentato all’estero il modello di turismo visionario 5.0 in Nepal, India, filippine ed Emirati arabi, oggi nelle vesti di scrittore, pubblica il suo terzo testo. Un vero e proprio viaggio nell’imprenditoria e soprattutto nella storia che ha portato l’attività di famiglia da un semplice lido al miglior Beach club Italiano. Verranno narrate tante sfaccettature che passano dalle lungaggini burocratiche, ai sacrifici e soprattutto ai traguardi raggiunti nel corso degli anni. Nel testo si evidenziano le difficoltà nel fare impresa in Basilicata, ma anche la grande forza d’animo di un giovane che insieme alla sua famiglia hanno dato un valore aggiunto alla regione stessa.

Ferrara è alla sua terza pubblicazione, dopo aver riscontrato numerosi consensi con i due libri precedenti “Io idoneo non vincitore” e “Respira questa libertà” che narravano vicende inerenti i giovani e concorsi pubblici oltre alla narrazione del periodo covid con i vari avvenimenti.

Raggiunto telefonicamente, il manager ha dichiarato: “Non mi ritengo uno scrittore, ma un giovane che vuole far capire alle vecchie e nuove generazioni che fare impresa al sud non è facile, ma con grande impegno le cose si possono realizzare. Credo che oggi già che mai, la regione debba svegliarsi da questa atrofia nei confronti del turismo lucano e che possa iniziare con metodo, programmazione e investimenti a mettere le imprese ed i turisti ad avere servizi di livello per accogliere flussi di turismo nuovi. Un capitolo annoso è quello dell’approvazione del piano coste e piano lidi, rimodulandolo e soprattutto garantendo lo strumento idoneo al livello di turista che inizia a scoprire la nostra regione”.

“La burocrazia va sveltita – conclude Ferrara e soprattutto urge una figura al turismo che possa fare da collante tra i vari enti e uffici preposti. Se gli addetti ai lavori iniziassero ad ascoltare e rendere concrete le mie idee, si arriverebbe a dei livelli meglio di quelli della Versilia. A Forte dei Marmi, fanno impresa in spazi ristretti con prezzi esorbitanti, qui invece abbiamo ampi spazi e prezzi davvero concorrenziali rispetto a ciò che offriamo”.

Il testo viene pubblicato dalla casa editrice di Perugia Bertoni, nella sezione Tevere edizioni.

La prefazione è stata curata dal Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma.

Il testo sarà presentato nei maggiori eventi nazionali e soprattutto nelle scuole, come veicolo ed esempio di imprenditoria giovane e di successo.

Il libro sarà acquistabile sulle piattaforme online e sui siti internet nella versione cartacea ed ebook dal 29 Agosto su www.bertonieditore.com e dal 9 Settembre su tutti gli store online e librerie.