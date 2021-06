L’atmosfera e l’accoglienza sono quelle di sempre, tra pace e fede o, meglio, come riporta il motto olivetano benedettino tra ”Vita et Pax” . Il Santuario di Picciano, a pochi chilometri da Matera, ha ripreso gradualmente l’attività che lo contraddistingue ormai da mezzo secolo: meta di pellegrinaggi, come accade in particolare a maggio mese della Madonna, di riflessioni e di attività culturali e artistiche. E per una volta, anche set per una fiction ormai di rilievo internazionale, come ” Imma Tataranni”. Una scelta non casuale di un luogo di pace e di fede come il santuario di Picciano che, ne siamo certi, contribuirà a promuovere la voglia di conoscere itinerari religiosi e turistici allo stesso tempo dell’agro materano. Accanto al circuito rupestre, di chiese, edicole che contrassegnano Matera e altri centri della Diocesi. E la cosa non può che far piacere, per la comunità locale e quella monastica olivetana benedettina di Picciano. Un segno interessante, dopo le prove della pandemia che hanno toccato,purtroppo, nella sofferenza anche un luogo del cuore per i devoti di Puglia e Basilicata.



L’ occasione di una conferenza stampa per un incontro con troupe, produttori della fiction di Rai Uno e amministratori locali è servita a toccare con mano come quei luoghi abbiano ripreso a pulsare. Un rapporto mai interrotto, per la verità, pur con tutte le limitazioni dei mesi scorsi. Si continua a lavorare. C’ è, per esempio, un cantiere per i servizi esterni di accoglienza, che attende di essere completato e impegni di vario tipo per Padre Donato Giordano, priore del Santuario di Picciano, che ha tante cose da fare. La volontà non gli manca, anzi, ma deve trovare il tempo per fare tutto, oltre che studiare e pregare, naturalmente. Ma prima un saluto beneagurante di successo, nel corso della conferenza stampa, ai protagonisti e ai lavoratori del cinema e poi, seduto in sala, ad ascoltare i tanti ”passaggi” su cultura, tradizioni e sull’anima della gente di Basilicata, che permea storie e figure della fiction ”Imma Tataranni”. Uno spunto per le attività culturali del Santuario? Padre Donato riflette. Non ha fretta. Ma deve trovare il tempo…