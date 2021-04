Erano scomparse dalla passata consiliatura e in più occasioni al quartiere Piccianello era stata segnalata la necessità di ripristinare le strisce zebrate a ridosso dell’attraversamento pedonale lungo via Marconi,a ridosso della chiesa di Maria Santissima Annunziata. Tanti “sì, sì, provvederemo”, ma non si era andati -come prassi- oltre la emergenza degli attraversamenti a ridosso dell’edifico scolastico ” G. Marconi” e dintorni .E poi un bel salto, ma dopo l’ investimento di una anziana,con il ripristino delle strisce davanti al mercato ortofruticolo. Nel pomeriggio di giovedì 14 aprile l’arrivo dell’impresa che si occupa della segnaletica orizzontale con le strisce in sequenza nello spazio di 100 metri. Ne mancherebbe una diretta: tra via Marconi (dove sono state rifatte le aiuole) con via Fratelli Cervi e il piazzale della chiesa. L’assessore alla mobilità Raffaele Tantone provvederà, come ha fatto in questo caso. Ma si attende anche che si proceda alla bitumazione di un vasto tratto di strada che da via Istria raggiunge via Cererie, manomesso per la collocazione di cavi. Riparazione rimasta a metà con tanti buchi qua e là e con i consueti rischi di farsi male, sopratutto da parte di persone con problemi di deambulazione. Il rischio sono le citazioni per danni davanti al giudice di pace. E a pagare, purtroppo, sono le ”nostre” casse comunali…