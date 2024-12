A Piccianello ripresi lavori via Emilia e recintata piazza Marconi

La comparsa a quasi un mese dalla recinzione del cantiere nell’area di pertinenza della scuola materna di via Emilia al rione Piccianello, https://giornalemio.it/cronaca/avviato-cantiere-lavori-riqualificazione-rione-piccianello/ , è stato salutata con un ” era ora !” ai residenti, costretti dal 28 ottobre scorso a non pochi disagi per la mancanza di un vasto spazio sottratto alla sosta e al transito dei veicoli.



I mezzi dell’azienda sono ricomparsi nella mattinata di lunedì 2 dicembre e davanti alla scuola i primi blocchi lapidei di pavimentazione e cordoli. Bene. Importante è che i lavori comincino e vadano avanti con continuità. Nella stessa mattinata si è provveduto anche alla recinzione di piazza Marconi,a ridosso dell’edificio scolastico, per procedere alla sistemazione dell’area dove un versante ha ceduto e a interventi di riqualificazione del verde e dell’arredo. Il progetto, seguito dagli Uffici tecnici del Comune di Matera, prevede una spesa di 514.000 euro e rientra nel Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano