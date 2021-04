Diamo atto che la segnalazione fatta a nome di residenti e cittadini in transito nel rione Piccianello, tra via Cererie, incrocio via Umbria e via Marconi, sulla necessità di sistemare le buche lasciate da un cantiere con rischio e pericolo, per persone e veicoli, ha portato a un intervento. Ma parziale. E sì perchè, come riportano le foto, per motivi che non conosciamo, si è lasciato l’intervento incompleto. Fretta? Se ne parla dopo il 1 maggio?



Non è stato bitumato il tratto che va dall’incrocio tra via Cererie-via Umbria a via Marconi…Naturalmente attendiamo che il ripristino sia fatto con più attenzione, visto che i rischi che qualcuno possa farsi male ci sono tutti. Per quello che abbiamo scritto e ribadiamo sulle tante disattenzioni progettuali sul rione https://giornalemio.it/cronaca/che-si-aspetta-per-riparare-le-buche-a-piccianello/ . E se non ci credete beh rifatevi un giro. Cittadini pronti a farvi da guida.