Sono stati per anni la preoccupazione delle forze dell’ordine per quella facilità, visto che erano sconnessi, nel reperire sul campo ( ma fuori dello stadio) materia prima per la sassaiola contro gli autobus dei tifosi ospiti. Ma non si era mai, e parliamo di 20 anni buoni, a inserirli nel piano triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Matera. Fatta eccezione per via Sicilia e via Nicola Sole. Ma con gli stralci del Piano periferie che riguarda, precisiamo, solo una parte del quartiere Piccianello quella lacuna sarà colmata. Un po’ di decoro, intorno a uno stadio che mostra i segni del tempo. Ci sono in cantiere la riqualificazione dell’ingresso monumentale degli anni Trenta e della stazione di servizio Agip e poi Q8 degli anni Sessanta, per farne un centro di accoglienza turistica con punto di ristoro e altro. Ma dopo il rifacimento del marciapiede su via Annunziatella nel settembre scorso il cantiere è fermo. Oggetto di intervento anche la ”villetta” attigua allo Stadio ”XXI Settembre- Franco Salerno” e piazza Marconi dove non sarebbe male realizzare servizi in continuità con la scuola elementare. I soldi sono quelli e finora sono stati rifatti strade e asfalto sul versante che molti chiamano ” la qasbah” compresa tra via Marconi e via Nazionali. Auto in alcuni punti tornate ad occupare i marciapiede, per parcheggiare, e cantieri in corso per il piazzale della chiesa Maria Santissima Annunziata e di alcune aiuole. Resta fuori dall’intervento il versante in destra di via Marconi dall’incrocio con via Cererie all’ingresso con via San Vito, riqualificato nei mesi scorsi con il marciapiede del versante di sinistra.



Escluso dall’intervento Recinto Marconi e pertinenze che portano alla piazza e al laboratorio del Carro trionfale. Non sappiamo se si ovvierà alla dimenticanza progettuale della passata Amministrazione con un intervento nelle prossime annualità del piano triennale delle opere pubbliche, visto che la spesa sarebbe davvero contenuta. Ma il 2021 e la Festa del 2 Luglio sono a stretto giro di boa. Una questione che conferma la precarietà progettuale, chiamiamola così, verso un quartiere che è porta di ingresso e di uscita dalla città con una viabilità caotica, da razionalizzare, alcuni progetti privati – precisiamo-sospesi ( area ex Padula Barilla e servizi di inclusione sociale) in via Cererie.



Una strada che fa registrare altre dimenticanze datate. Una, ormai quarantennale, riguarda le caditoie che si intasano, all’altezza del pastificio, quando piove a dirotto. Una situazione che procura l’ allagamento della carreggiata e con le auto che,spesso, restano bloccate. L’ altra ”dimenticanza” riguarda la chiusura ormai da tre lustri di una pompa di carburante e con un’area in disuso da bonificare, come segnalato in passato da alcune famiglie. Giriamo le osservazioni, che i cittadini hanno ripetuto in campagna elettorale, affinchè si provveda con la adeguata programmazione. Gli interventi su Piccianello non possono restare incompiuti…