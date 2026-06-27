A Piccianello aperta via Piemonte e asfalto in via Sicilia

Due interventi attesi dai residenti in vista della Festa della Bruna e dell’arrivo consueto, a partire dal 29 giugno, delle bancarelle o delle ”barracche” come si dice in dialetto per il mercato che si sviluppa dal quartiere Piccianello a via Rosselli. Liberata via Piemonte dagli interventi di riqualificazione con un nuovo disegno di aiuole e parcheggi. Resta chiuso al momento in fondo a vico Umbria lo sbocco di accesso su via Cererie, con obbligo di svoltare a destra…

In via Sicilia dove il 4 febbraio scorso erano caduti degli alberi https://giornalemio.it/ambiente/vento-e-vetustaalberi-caduti-e-da-rimuovere-in-via-sicilia/. si è provveduto al rifacimento del muretto in cemento, che andrebbe completato con il rivestimento in pietra come era prima del crollo e ad asfaltare parte del piazzale. I residenti chiedono che si faccia uno sforzo in più, per bitumare anche altre parti degradate dell’area.

