A Piccianello a fuoco due auto

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno coinvolto a Matera, al rione Piccianello, una Fiat Punto gravemente danneggiata e una Panda nella parte posteriore. Incendio verificatosi per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. L’episodio, verificatosi a pochi metri da via Marconi, ha destato apprensione tra i residenti e tra quanti frequentano il quartiere per attività di intrattenimento. Per fortuna nessun danno a persone.