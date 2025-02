A Paterno il Comune inaugura una stazione di bike sharing.

A Paterno (PZ), domenica 23/02/2025, alle ore 12:30, si terrà l’inaugurazione della stazione di bike sharing realizzata in Piazza Isabella Morra. “L’opera -si legge in una nota dell’amministrazione cittadina- si compone di una barra di stallo e di noleggio con 6 punti di deposito e ricarica bici. La barra di stallo è collegata alla rete elettrica, alimentata tramite un piccolo impianto fotovoltaico, e a un impianto wi fi che consentirà da un lato il monitoraggio a distanza e dall’altro l’autenticazione e il noleggio tramite app dedicata. L’Amministrazione comunale di Paterno, in tal modo, aggiunge un ulteriore tassello all’articolata programmazione in termini di marketing territoriale, promozione e valorizzazione del paesaggio e della natura, dell’offerta turistica. Il comune valligiano, infatti, si dota di un servizio di bike sharing che fornirà ad appassionati, turisti, avventori e cittadini uno strumento di mobilità eco-sostenibile. Il progetto ben si sposa peraltro con una strategia integrata che mira a creare un attrattore, imperniato sulle suscettività paesaggistiche e naturalistiche, con la realizzazione di due progetti già finanziati e di imminente esecuzione: uno per la valorizzazione ulteriore del Parco fluviale dell’Agri e un altro di mitigazione ambientale che prevede il rifacimento della pista ciclabile che ne lambisce il perimetro.” ‘Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco di Paterno Tania Gioia – è quello di fornire uno strumento di mobilità alternativa e sostenibile, garantendo una soluzione davvero green per quanti vorranno godere delle bellezze del territorio e per quanti vorranno beneficiare di un mezzo economico e pratico che ben si adatta alla nuova filosofia della smart mobility. Un servizio, insomma, che vuole mettere a disposizione degli utenti un mezzo di trasporto rapido, flessibile e per nulla impattante sull’ambiente.Si tratta di un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi che risponde all’esigenza di fornire a visitatori, turisti e cittadini uno strumento dalla notevole portata, in termini di benefici diffusi: benefici sulla mobilità, benefici sulla ricaduta ambientale, benefici sulla salute, benefici economici e anche benefici sull’immagine. Si tratta di un sistema semplice, di comoda accessibilità, ecologico che consentirà una più ampia fruizione del paese, del suo territorio, delle sue peculiarità attrattive, a tutto vantaggio dell’ambiente e della viabilità.”

