A Paterno, il 1°giorno di primavera, un “gentile” benvenuto ai nuovi nati

“Il 21 marzo 2023, primo giorno di primavera, sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Si celebra, infatti, la terza edizione della Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. Il Comune di Paterno, per il secondo anno consecutivo, aderisce a quest’iniziativa così importante che è coordinata e promossa dall’associazione culturale Cor et Amor, incaricata di attuare il progetto nazionale ‘Costruiamo Gentilezza’.” E’ quanto si apprende da una nota in cui si specifica che trattasi di “Un’occasione particolare per dare una sorta di benvenuto istituzionale a tutti i bambini nati nel 2022 che a Paterno sono ben 20. Per accogliere ogni nuovo nato, il Comune di Paterno ha organizzato la consegna di una chiave molto speciale: la chiave della gentilezza del Comune di Paterno, con cui entrare nella comunità di appartenenza. Si tratta di un cerimoniale condiviso con tutti i Comuni che aderiscono al progetto, scritto con un linguaggio child friendly e caratterizzato da un simbolo rappresentativo della giornata: la chiave della gentilezza della città o del paese.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di martedì 21/03/2023 presso la Sala consiliare della Casa Municipale di Paterno dove i genitori potranno ritirare la simbolica chiave accompagnata da un modesto pensiero, un piccolo albero di ulivo, di cui i/le bambini/e dovranno prendersi cura nel corso della loro vita.”

“Una buona pratica di gentilezza – sostiene il Sindaco di Paterno, Tania Gioia, – che, idealmente, vuole rimandare alla natura per un significato simbolico bivalente: da un lato augurare ai nuovi nati e alle nuove nate che la loro vita possa essere florida, vigorosa e rigogliosa come un albero di ulivo e, dall’altro, ricordare che prendersi cura scrupolosamente di un processo di crescita restituisce e produce sempre buoni frutti”.

