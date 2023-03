A Paterno cercasi nonne/nonni per vigilare su entrata/uscita ragazzi a/da scuola

Con una nota della sindaca di Paterno, Tania Gioia, si rende noto che “In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 24/01/2023 è aperta la selezione (per l’Avviso integrale è possibile consultare il sito istituzionale del Comune) per individuare i cittadini attivi, candidati a partecipare al progetto ‘Nonna/Nonno Vigile’. L’attività consiste principalmente nel prestare la propria volontaria disponibilità giornaliera, negli orari di ingresso e di uscita degli alunni delle scuole, per rendere più sicuri i percorsi pedonali, proteggendo i pedoni negli attraversamenti ed essendo continuativo punto di riferimento per alunni e famiglie, secondo le modalità e le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Locale. Il progetto è rivolto a tutte le persone di sesso femminile e maschile residenti nel Comune di Paterno, di età compresa fra i 60 e gli 80 anni (al compimento dell’80° anno il volontario potrà terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio per l’anno scolastico successivo), che siano idonei dal punto di vista psico-fisico e che intendano sentirsi parte attiva nella società, prestando attività di utilità sociale.

Per presentare la domanda, le cittadine interessate e i cittadini interessati e interessati dovranno compilare apposito modulo predisposto, reperibile presso l’Ufficio protocollo del Comune di Paterno oppure scaricabile sul sito internet istituzionale (http://comunepaterno.it), corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal certificato del medico curante attestante la idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni richieste, ed inviarlo al Comune di Paterno – Settore Polizia Locale -, dal giorno 20/03/2023 e non oltre il 07/04/2023, con le seguenti modalità di consegna: consegna a mano direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente, durante gli orari di apertura al pubblico; per il tramite della posta elettronica certificata, scrivendo all’indirizzo comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it.

Al termine delle procedure di candidatura, la Polizia Locale inviterà gli aspiranti volontari a colloqui individuali con il Comandante, ten. dott. Michele Petrone, o un suo delegato per valutarne le attitudini personali. Successivamente, verrà organizzato un corso di formazione rivolto ai volontari da avviare al servizio, per meglio definire ruoli e compiti delle Nonne e dei Nonni Vigili. Le modalità organizzative del corso saranno stabilite dal Comandante o da un suo referente. Il corso sarà articolato in una parte teorica ed una pratica consistente in alcune ore di affiancamento ad un operatore della Polizia Locale.

“L’obiettivo primario del progetto ‘Nonna/Nonno Vigile’ – spiegano la prima cittadina e il Comandante della Polizia Locale, Michele Petrone, – è quello di valorizzare il tempo, le competenze e le conoscenze di cittadini che hanno raggiunto l’età della pensione, nonché costruire un punto di incontro tra domanda/offerta di volontariato civico. Il servizio consiste in una attività di assoluto volontariato, non sostitutiva né alternativa in alcun modo rispetto ai compiti istituzionali della Polizia Locale, bensì limitata ad una presenza, nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità, in giorni ed orari concordati con il Comando di Polizia Locale.”