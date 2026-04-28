A Palazzo Viceconte appuntamento per il Mercoledì letterario con Mauro Fiorentino

“Tra bufalo e la locomotiva. Storia giovanile di un professore napoletano” è il titolo del libro di Mauro Fiorentino che sarà presentato Mercoledì 29 aprile, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte (via San Potito 7). Il quarto appuntamento in programma dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, la nuova rassegna culturale che introduce in città un format originale e mai realizzato prima, fondato sul dialogo diretto tra autori, giornalisti e docenti universitari, con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di approfondimento e confronto sulla produzione letteraria contemporanea.

Protagonista della serata Mauro Fiorentino, già Rettore dell’UNIBAS e autore del libro Tra bufalo e la locomotiva. Storia giovanile di un professore napoletano (Editoriale Scientifica, 2025). A dialogare con l’autore, il giornalista Francesco Giusto e la docente e collega dell’Università Mariavaleria Mininni, in un confronto che ripercorre atmosfere, memorie e suggestioni legate a una stagione culturale e sociale particolarmente significativa.

Anticipiamo la trama del volume: “Marco cresce nella Napoli del dopoguerra, maturando impegno politico e sociale. Trasferitosi a Milano, costruisce la sua carriera mentre una lunga relazione si incrina. Tra crisi e nuovi incontri, intraprende un percorso di riscoperta personale che lo porta a ridefinire la propria vita”.

Il ciclo di incontri proseguirà con i seguenti appuntamenti: 6 maggio con Arcangelo Popolizio, autore de La fabbrica dei fuochi (Manni Editore, 2025), interventi di Pasquale Doria e Ferdinando Mirizzi, letture di Lisa Falagario e intermezzi musicali di Maria Moramarco e Luigi Bolognese; 13 maggio con Enzo Spera, autore di Rabdomante di parole (Bertoni, 2025),

interventi di Sissi Ruggi e Francesco Marano.

I “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” sono promossi dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, in collaborazione con Palazzo Viceconte e il Lions Club Matera Host, e curati da Maria Antonella D’Agostino e Michele Saponaro.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Matera e dell’Università degli Studi della Basilicata e vede la partecipazione delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli, Mondadori.

Con questo nuovo format, i “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” si candidano a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale materano, capace di coniugare qualità scientifica, divulgazione e partecipazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.