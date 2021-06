E’ stata inaugurata nelle sale espositive di Palazzo Malvinni Malvezzi, in occasione del G20, la mostra “Strangers and strangeness. Planet mending practices. 2021 G20 in Matera”, promossa da Regione Basilicata, Comune di Matera, Comune di Tricarico e Provincia di Matera, in collaborazione con il Comune di Vicchio e sotto la supervisione di Porta Coeli Foundation.

L’appuntamento culturale inaugura la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi, recentemente ristrutturata e rinnovata dalla Provincia di Matera; una doppia mostra di reportage di fotografia in Basilicata interconnessa con installazioni architettoniche sulle forme delle liturgie sociali in epoca di distanziamento tra i corpi, che racconta i cambiamenti della società lucana dal dopoguerra a oggi.

“Siamo orgogliosi di aprire per la prima volta ad un evento espositivo i locali di Palazzo Malvinni Malvezzi, in una occasione importante per l’Italia e il nostro Mezzogiorno, in cui Matera e la Basilicata diventano vetrina internazionale – afferma il presidente della Provincia Piero Marrese – Sono molto soddisfatto della collaborazione istituzionale che ha portato alla realizzazione dell’evento frutto di in un’azione sinergica che abbraccia simbolicamente l’intero territorio lucano”.

Soddisfatta anche la consigliera provinciale delegata alla cultura Annamaria Amenta, che ha partecipato all’inaugurazione. “Si tratta di un evento che apre a tutto il territorio della Provincia materana, con il Comune di Tricarico tra i promotori. Una mostra espositiva arricchita dagli scatti fotografici di Hanri Cartier Bresson e Eli Dijkers, alcuni dei quali effettuati anche nei nostri bellissimi borghi, e che siamo lieti vada ad impreziosire i bellissimi locali di Palazzo Malvinni Malvezzi”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 30 giugno 2021 al 31 luglio e visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.