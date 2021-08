“Isa è l’emblema del viaggio e stasera parliamo del suo libro proprio nel museo del viaggio”. E’ cominciata con questa bella riflessione di Pietro Bitonti proprietario del Museo In Viaggio in Basilicata (https://www.facebook.com/InViaggioInBasilicata) nell’arcaica atmosfera di Palazzo Arcieri Bitonti a San Mauro Forte (MT) la presentazione del libro di Isa Grassano, Un giorno si un altro no, Giraldi editore (da qualche giorno anche in ebook a soli Euro 4,99), E davvero la serata, a tratti, ha dato l’idea di srotolare una pellicola dei ricordi che hanno ripercorso le tappe degli inizi di Isa nel mondo giornalistico e i suoi tantissimi successi e riconoscimenti. Successi che l’hanno portata in tantissimi luoghi senza, però, mai dimenticare il suo paese, dove torna almeno tre/quattro volte l’anno.

Ma ricordi ed emozioni a parte, ciò che non finisce di stupire è la varietà di spunti che emergono dalla lettura del primo romanzo sentimentale dell’autrice che, dopo cinque pubblicazioni di guide altrettante di successo, si è cimentata in un romanzo con temi di grande attualità.

L’amore, il lavoro, il sesso, i viaggi, i sogni, la morte, la fede, il disagio psicologico si intrecciano pagina dopo pagina nei venticinque capitoli con ironia, leggerezza e una grande sensibilità. Argomenti in cui ogni lettore trova un pezzo in cui specchiarsi, dalla descrizione di una città alla descrizione di uno stato d’animo, come ha più volte evidenziato il bravo Pietro Bitonti che ha condotto i presenti tra le pagine del libro.

Parole di ammirazione negli interventi del presidente della Pro loco, Francesco Laguardia e dal presidente dell’Associazione Musei Tradizioni & Territorio, Marco Diluca, giovanissimi attivisti di quella straordinaria macchina chiamata cultura che spesso, soprattutto nei piccoli centri, è ancora più difficile da far andare avanti per la povertà di risorse umane che si riescono a coinvolgere. Si è soffermato, invece, sulla parte specifica del libro in cui l’autrice introduce il tema del disagio psicologico, Mimì Deufemia che ha integrato l’intervento con alcune riflessioni di esperienza personale.

La serata si è conclusa con la consegna di una targa da parte della Proloco e Museo del Viaggio in Basilicata e una, a sorpresa, del Sindaco di San Mauro Forte, Francesco Diluca quale ringraziamento, ad Isa, per continuare a portare il nome di San Mauro nel mondo.