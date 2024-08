A Oliveto Lucano, murales raffiguranti “La Pietra della Mola” e “L’Arte Pastorale”

Il comune di Oliveto Lucano (Matera) si arricchisce di alcune opere d’arte realizzate dal maestro Francesco Cinnella. Trattasi di alcuni murales raffiguranti segni identificativi del piccolo centro del materano. “Il decoro urbano” spiega il sindaco Nicola Terranova, “rappresenta la bellezza e la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, il quale esprime un concetto estetico e morale che riguarda la qualità sociale del centro abitato e ne corrisponde alla responsabilità civile del cittadino nei confronti della collettività. L’incuria in cui versa una città, modifica negativamente l’immagine e la percezione di bellezza, così come spesso avviene nei centri storici e nelle periferie dei paesi. Occorre pertanto contrastarne il degrado e ridare nuova dignità agli spazi urbani; la forma artistica dei “Murales”, realizzata prevalentemente su edifici pubblici, piazze, strade o palazzi è forma di denuncia verso un’ingiustizia, racconto di una storia, o semplicemente valorizzazione di un pezzo di paese al fine di renderlo più bello; attraverso la collaborazione tra le amministrazioni locali e gli artisti, nascono veri e propri “quadri a cielo aperto”, che valorizzano l’ambiente circostante e permettono a questi ultimi di esprimere il proprio talento nel tessuto cittadino creando un perfetto equilibrio tra arte, decoro urbano e legalità.

Il decoro urbano, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, rappresenta un elemento qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela è necessaria per migliorare la viabilità del territorio, la convivenza civile e la coesione sociale. Uno degli obiettivi del decoro urbano è dato dalla possibilità per i giovani graffitari di esprimere la loro creatività sui muri mediante attività di “Street Art”, in modo da sintetizzare e contemperare le esigenze di tale forma artistica e quelle del decoro urbano. L’artista che ha realizzato i murales ha colto quegli elementi distintivi che caratterizzano la nostra comunità”.